स्मोक न्यूसन्स अबेटमेंट सिस्टीमची प्रतीक्षा
स्मशानभूमीच्या धुरामुळे श्वास कोंडला
विठ्ठलवाडीत आधुनिक चिमणी यंत्रणेची प्रतीक्षाच
कल्याण, ता. २५ (बातमीदार) : विठ्ठलवाडी येथील स्मशानभूमीतून निघणाऱ्या धुराचा आणि राखेचा त्रास वर्षानुवर्षे कायम असून, स्थानिक रहिवासी, पोलिस आणि प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. स्मशानभूमीचे नूतनीकरण झाले असले, तरी धूर उंचावर सोडणारी ‘स्मोक न्यूसन्स अबेटमेंट सिस्टीम’ अद्याप बसवण्यात न आल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
विठ्ठलवाडी स्मशानभूमीचे नुकतेच रंगरंगोटी, आसनव्यवस्था आणि शेड उभारून नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र, धूर खेचून घेणाऱ्या आधुनिक चिमण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. यामुळे अंत्यसंस्काराचा धूर हवेच्या झोतानुसार सर्वत्र पसरत आहे. एफ कॅबिन परिसरातील नागरिकांना धुरामुळे घरांच्या खिडक्या कायमस्वरूपी बंद ठेवाव्या लागत आहेत. पूना लिंक रोडवरील वाहनचालकांना श्वास रोखून प्रवास करावा लागतो, तर शेजारील कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांनाही धुराचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. स्मशानभूमीच्या पाठीमागून जाणाऱ्या रेल्वेतील प्रवाशांच्या नाकातोंडातही हा धूर जात आहे. विठ्ठलवाडी स्मशानभूमीसह महापालिका क्षेत्रातील सहा ते सात स्मशानभूमींमध्ये ‘स्मोक न्यूसन्स अबेटमेंट सिस्टीम’ बसवण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात केली जाईल, अशी प्रतिक्रिया शहर अभियंता अनिता परदेशी यांनी दिली आहे.
आरोग्यावर गंभीर परिणाम
सततच्या धुरामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांमध्ये खोकला, डोकेदुखी आणि दमा यांसारखे फुप्फुसाचे विकार वाढण्याची भीती आहे. तसेच, हवेत उडणारी राख घरांच्या खिडक्यांवर आणि आवारात जमा होत असल्याने स्वच्छतेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
नागरिकांची मागणी
प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेत वेळ न घालवता युद्धपातळीवर ही यंत्रणा बसवावी, जेणेकरून रहिवाशांना मोकळा श्वास घेता येईल. ‘नूतनीकरण’ म्हणजे केवळ रंगरंगोटी नसून ‘प्रदूषणमुक्ती’ असावी, अशी आग्रही मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.
