रशियातील वैद्यकीय शिक्षण १५.३९ लाखाची फसवणूक
डोंबिवलीतील पालकाची १५ लाखांची फसवणूक
रशियात वैद्यकीय शिक्षणाचे प्रलोभन; रामनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २५ : रशियातील ‘ओरनबर्ग स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी’मध्ये एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश मिळवून देण्याच्या बहाण्याने डोंबिवलीतील एका पालकाला १५ लाख ३९ हजार रुपयांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी रामनगर पोलिसांनी चार जणांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे.
डोंबिवलीतील रहिवासी संदेश विलास फडतरे यांना आपल्या मुलाला रशियात वैद्यकीय शिक्षणासाठी पाठवायचे होते. या प्रक्रियेसाठी त्यांचा संपर्क डॉ. आशीष पत्रा यांच्याशी झाला. त्यांच्यामार्फत ‘स्टडी हब पॅलेस’चे संचालक डॉ. शुभम, डॉ. राकेश सिंग आणि डॉ. मयांक राज यांची फडतरे यांच्याशी ओळख झाली. सहा वर्षांच्या एम.बी.बी.एस. कोर्ससाठी निश्चित प्रवेश मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन आरोपींनी फडतरे यांचा विश्वास संपादन केला. प्रवेश शुल्काच्या नावाखाली आरोपींनी फडतरे यांच्याकडून एकूण २३ लाख आठ हजार ६१७ रुपये बँक खात्यावर जमा करून घेतले. जमा केलेल्या रकमेपैकी आरोपींनी केवळ सात लाख ६९ हजार रुपये विद्यापीठात भरले. उर्वरित १५ लाख ३९ हजार ७७ रुपये स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरून विद्यापीठात भरलेच नाहीत.
पोलिस कारवाई
वारंवार पाठपुरावा करूनही पैसे न भरल्याने आपली फसवणूक झाल्याचे फडतरे यांच्या लक्षात आले. त्यांनी कागदपत्रांसह तक्रार दिल्यानंतर रामनगर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ४२०, ४०६ आणि ३४ अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे. सप्टेंबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ यादरम्यान हा फसवणुकीचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. पोलिस उपनिरीक्षक प्रकाश जगताप या प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, या रॅकेटमध्ये आणखी किती पालकांची फसवणूक झाली आहे, याचाही शोध घेतला जात आहे.
