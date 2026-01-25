कचरा वर्गीकरणावरून नाराजीचा सूर
कचरा वर्गीकरणावरून नाराजीचा सूर
मिरा-भाईंदरच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाची आयुक्तांकडून पाहणी
भाईंदर, ता. २५ (बातमीदार) : उत्तन येथील डम्पिंग ग्राउंडवर साठलेला कचरा कायमस्वरूपी नष्ट करण्यासाठी बायोमायनिंग प्रक्रियेला आवश्यक गती मिळालेली नाही. त्यामुळे कचऱ्याच्या दुर्गंधीने स्थानिक त्रस्त झाले असून, मिरा-भाईंदर पालिकेच्या आयुक्तांनाही नाराजी व्यक्त केली आहे.
उत्तन येथे गेल्या १२ वर्षांहून अधिक काळ सुमारे नऊ लाख मेट्रिक टन कचरा उघड्यावर साठून राहिला आहे. या कचरा बायोमायनिंग प्रक्रियेद्वारे नष्ट केला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने तीन कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. बायोमायनिंग प्रक्रियेच्या माध्यमातून कचऱ्याचे शास्त्रीय पद्धतीने वर्गीकरण केले जाणार आहे. त्यातून पुनर्वापरायोग्य साहित्य वेगळे करून उर्वरित कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जाणार आहे. आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर, शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी कामाची पाहणी केली. या वेळी केवळ १० हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करून प्रक्रियेला गती देण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
५० टक्केच काम पूर्ण
दीड महिन्यांपूर्वी बायोमायनिंगच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. मात्र, ज्या गतीने काम होणे प्रशासनाला अपेक्षित होते. त्या गतीने ते झालेले नाही. प्रशासनाने कंत्राटदारांना कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला आहे. मात्र, उद्दिष्टापैकी ५० टक्केच काम केले आहे. त्यामुळे कामात गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
बायोमायनिंग प्रक्रिया आगामी पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करून संपूर्ण कचरा नष्ट केला जाणार आहे. पालिका निवडणुकीमुळे कामाची गती मंदावली होती. मात्र, दर आठवड्याला कामाचा आढावा घेऊन दिलेल्या कालावधीत काम पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
- राधाबिनोद शर्मा, आयुक्त
