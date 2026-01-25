मासले येथे महिला मेळावा
टोकावडे, ता. २५ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील ग्रामपंचायत मासले येथे गुरुवारी (ता. २२) मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानांतर्गत महिला मेळावा घेण्यात आला. ग्रामविकास प्रक्रियेत महिलांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे; तसेच महिलांना सक्षमीकरणाच्या दिशेने प्रवृत्त करणे, हा या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश होता.
मेळाव्यात गटविकास अधिकारी डॉ. लता गायकवाड, गटशिक्षणाधिकारी तथा मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचे संपर्कप्रमुख मधुकर घोरड, तालुका व्यवस्थापक अनिल राठोड व पेसा समन्वयक प्रल्हाद लोकडे यांनी महिलांचे सक्षमीकरण, स्वावलंबन, ग्रामविकासातील महिलांचा सहभाग तसेच मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान यशस्वी करण्यासाठी महिलांची भूमिका व जबाबदारी याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. यावेळी सी.आर.पी. दामिनी हरड यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) शयादव गायकवाड, प्रभाग समन्वयक उज्ज्वला माने, ब्लॉक अँकर्स रेश्मा घागस, लेखाधिकारी निवेदिता देशमुख यांच्यासह उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत अधिकारी, महिला ग्रामसंघ व बचत गटांच्या पदाधिकारी, तसेच ग्रामपंचायतीतील कर्मचारी आणि मोठ्या संख्येने महिला भगिनी उपस्थित होत्या. या अभियानात आपला खारीचा वाटा उचलत साई दर्शन महिला बचत गट यांच्यावतीने लोकवर्गणीचा धनादेश ग्रामपंचायतीस सुपूर्द करण्यात आला. तसेच ग्रामपंचायत सचिवांनी या अभियानांतर्गत पुढील काळात विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. प्लॅस्टिक बंदीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीच्या वतीने उपस्थित महिलांना कापडी पिशव्या भेट देण्यात आल्या. महिलांचा उत्स्फूर्त सहभाग आणि सामाजिक जागृतीचा संदेश देणारा हा महिला मेळावा यशस्वीरीत्या पार पडला.
