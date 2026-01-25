यशस्वी ऑनलाइन करिअर वेबिनार मालिका
जिल्ह्यातील शाळांमध्ये ‘करिअर’ क्रांती
अंतरंग फाउंडेशनची वेबिनार मालिका यशस्वी; हजारो विद्यार्थ्यांना दिशादर्शन
टिटवाळा, ता. २५ (वार्ताहर) : जिल्ह्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या मनात करिअरबाबत असलेली साशंकता दूर करण्यासाठी अंतरंग फाउंडेशन आणि विविध महापालिकांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवण्यात आलेली तीन भागांची ऑनलाइन करिअर वेबिनार मालिका अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. कल्याण-डोंबिवली, ठाणे, नवी मुंबई, भिवंडी आणि मिरा-भाईंदर या पाच महापालिकांमधील ५५ हून अधिक शाळांतील हजारो विद्यार्थ्यांनी या उपक्रमाचा लाभ घेत आपल्या भविष्याची नवी दिशा शोधली.
इयत्ता ८वी ते १०वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित या मालिकेचा उद्देश केवळ माहिती देणे हा नसून, करिअरकडे बघण्याचा एक व्यापक दृष्टिकोन विकसित करणे हा होता. आयटी, एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता), शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील दिग्गजांनी या वेबिनारमध्ये सहभाग घेतला. तज्ज्ञांनी केवळ यशाच्या कथा न सांगता आपला संघर्ष, अपयश आणि त्यातून मिळालेली शिकवण विद्यार्थ्यांसमोर मोकळेपणाने मांडली. यामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तकी ज्ञानापेक्षा प्रत्यक्ष जीवनातील अनुभवांची शिदोरी मिळाली. हा उपक्रम पूर्णतः ऑनलाइन असल्याने दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंतही पोहोचणे शक्य झाले. अनेक शाळांमध्ये वर्गखोल्यांमध्ये टीव्ही, प्रोजेक्टर आणि मोबाईलच्या माध्यमातून हे वेबिनार लाइव्ह दाखवण्यात आले. यामुळे एकाच वेळी हजारो विद्यार्थ्यांशी संवाद साधता आला, जे शिक्षणातील समतेचे एक उत्तम उदाहरण ठरले.
विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वासात वाढ
वेबिनारमधील प्रश्नोत्तर सत्रात विद्यार्थ्यांनी निर्भीडपणे आपल्या शंका आणि स्वप्नांविषयी प्रश्न विचारले. आता आम्हाला भविष्यात काय करायचे आहे आणि त्यासाठी कोणती कौशल्ये आत्मसात करावी लागतील, याची स्पष्ट जाणीव झाली आहे, अशी भावना अनेक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनाचे मोलाचे सहकार्य
या उपक्रमाच्या यशात संबंधित महापालिकांचे अधिकारी, शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचे मोठे सहकार्य लाभले. अंतरंग फाउंडेशनच्या या प्रयत्नांमुळे ठाणे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांमध्ये करिअर निवडीचा एक नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. आगामी काळातही असेच व्यापक आणि प्रभावी उपक्रम राबवण्याचा मानस संस्थेने व्यक्त केला आहे.
