गुरे चोरणारी टोळी जेरबंद
उरण, ता. २५ (वार्ताहर) : चाणजे ग्रामपंचायतीतील मुळेखंड या ठिकाणाहून रविवारी (ता. २५) पहाटे अंधाराचा फायदा घेऊन चारचाकी गाडीमधून गुरे पळवून नेणाऱ्या पाच चोरट्यांना नागरिकांच्या सतर्कतेमुळे पकडण्यास उरण पोलिसांना यश आले आहे. या थरारक घटनेतून बंदी केलेल्या स्थानिक तरुणाला चोरट्यांच्या तावडीतून सोडविण्यास यश आले आहे.
चाणजे ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच अजय म्हात्रे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटे साडेतीन ते चार वाजण्याच्या सुमारास उमेश महादेव कोळी हा कामावरून घरी येत होता. त्याचदरम्यान काही व्यक्ती हे गुरांना पकडण्याचा प्रयत्न करत होते. या घटनेसंदर्भात उमेशने त्यांना जाब विचारला असता, एका व्यक्तीने त्याला पकडून दमबाजी केली आणि चारचाकी गाडीत बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. याप्रसंगी सावधगिरी बाळगून त्याने मोबाईलवरून मित्रांना फोन करून, तसेच गावातील ग्रुपवर मेसेज पाठवत, एका चारचाकी वाहनातून गुरे चोरणाऱ्या व्यक्तींनी गुरांबरोबर मला बांधून गाडीमधून नेण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती दिली. या तरुणाचा मेसेज त्यांच्या मित्रांनी व्हायरल केला. त्या ठिकाणी नागरिक येऊन संबंधित गाडीचा पाठलाग केला. या वेळी चोरट्यांनी गाडी जोरात पळविण्याचा प्रयत्न केला असता, त्या गाडीचा अपघात होऊन रस्त्याच्या कडेला उलटी झाली. या घटनेसंदर्भात झालेल्या आरडाओरडीमुळे परिसरातील नागरिक जागे झाले. या घटनेची माहिती तत्काळ उरण पोलिसांना देण्यात आली, मात्र गुरांबरोबर उमेशला ही बांधून नेण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा राग आल्याने संतप्त नागरिकांनी संशयितांना चोप दिला. उरण पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन संबंधित व्यक्ती, चोरीसाठी वापरण्यात येणारी गाडी ताब्यात घेऊन पंचनामे करून त्यांना अटक केली.
याही अगोदर गुरे चोरणाऱ्या टोळीच्या गाडीने उरण तालुक्यात मागील काही दिवस धुमाकूळ घातला असून, रात्रीच्या अंधारात ही टोळी गाडी घेऊन परिसरात फिरत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामुळे गुरे पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेसंदर्भात उरण पोलिसांनी ठोस तपास करून टोळीचा पर्दाफाश करून गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन डाऊर यांनी केली आहे.
चाणजेमधील घटनेसंदर्भात गुरे चोरणाऱ्या सहापैकी पाच जणांना अटक केली आहे. त्यांनी या अगोदर केलेल्या गुन्ह्यांची उकल केली जाणार आहे.
- हनिफ मुलानी, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, उरण ठाणे
