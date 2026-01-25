महापौरपदासाठी इच्छुकांची धावपळ
भिवंडीत सत्तास्थापनेचा पेच
फोडाफोडीच्या भीतीने नगरसेवक ‘अज्ञात’स्थळी
भिवंडी, ता. २५ (बातमीदार) : भिवंडी महापालिकेचे महापौरपद ‘सर्वसाधारण’ (खुल्या) प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने शहरातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने सत्तास्थापनेसाठी ‘त्रिशंकू’ अवस्था निर्माण झाली असून, नगरसेवकांची फोडाफोडी टाळण्यासाठी विविध पक्षांनी आपल्या नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी हलवले आहे.
भिवंडी महापालिकेत सत्तेची चावी सध्या अपक्ष आणि छोट्या आघाड्यांच्या हाती आहे. बहुमतासाठी ४७ नगरसेवकांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेस (३०), राष्ट्रवादी काँग्रेस (१२) आणि समाजवादी पक्ष (६) यांनी एकत्र येत आघाडी केली आहे. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी या हालचालींची सूत्रे हाती घेतली असून, त्यांनी कोकण भवन येथे गटनोंदणी करून नगरसेवकांना सुरक्षित स्थळी रवाना केले आहे, तर भाजपचे २२ आणि शिवसेनेचे १२ असे एकूण ३४ नगरसेवक सोबतीला आहेत. बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी महायुतीने अपक्ष, कोणार्क विकास आघाडी आणि भिवंडी विकास आघाडीच्या नगरसेवकांशी संपर्क सुरू केला आहे.
चर्चेतील नावे
विविध पक्षांतून अनेक दिग्गज इच्छुक असून, शहरात सध्या खालील नावांची जोरदार चर्चा आहे: काँग्रेसकडून तारीक मोमीन राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) इशा इमरान खान, भाजपकडून सुमीत पाटील, नारायण चौधरी तर कोणार्क विकास आघाडीकडून प्रतिभा विलास पाटील, ॲड. मयुरेश पाटील यांची नावे चर्चेत आहेत.
विलास पाटील यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
भिवंडीच्या राजकारणात प्रत्येक वेळी सत्तास्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे कोणार्क विकास आघाडीचे विलास पाटील या वेळी कोणाला पाठिंबा देतात, यावर सत्तेचे गणित अवलंबून आहे. त्यांच्या आघाडीकडे असलेल्या नगरसेवकांमुळे सत्तेचा पारडा कोणत्याही बाजूला झुकू शकतो.
कोकण भवन येथे नोंदणीचा धडाका
नवी मुंबईतील कोकण भवन येथे सर्वच पक्षांनी आपल्या गटनेत्यांची आणि नगरसेवकांची अधिकृत नोंदणी केली आहे. नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होताच घोडेबाजार टाळण्यासाठी काही नगरसेवक मुंबईत, तर काही नगरसेवक महाबळेश्वर-लोणावळा यांसारख्या थंड हवेच्या ठिकाणांकडे रवाना झाले आहेत. भिवंडीत कोणालाही स्पष्ट कौल नसल्याने अपक्ष आणि छोट्या आघाड्यांची किंमत वाढली आहे. आता खरी प्रतिष्ठा पणाला लागली असून, फोडाफोडीच्या राजकारणात कोण बाजी मारणार, हे येणारा काळच ठरवेल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.