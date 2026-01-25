वसई विरार महापालिकेचे नगरसेवक प्रशासनाच्या दारी
नागरी समस्यांसाठी ऑनलाइनची सेवा
वसई-विरारमधील नवर्निवाचीत नगरसेवकांचा पुढाकार
वसई, ता. २५ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिका निवडणुकीत निवडून सदस्य कामाला लागले आहेत. नागरिकांच्या समस्या प्रशासनाच्या दारी कशा पोहोचवता येतील, यासाठी समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून समस्या मांडण्यासाठी नवे व्यासपीठ नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी दिले आहे.
वसई-विरार शहरात प्रशासकीय राजवट संपली आहे. प्रभागातील नागरिकांचा सेवक लोकशाहीने निवडून दिला आहे. एका प्रभागात चार नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या परिसरात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना भेडसावणाऱ्या मूलभूत समस्या, उद्यानाची देखभाल, तलावाचे सुशोभीकरण, वीज समस्यांबाबत आढावा तसेच नवीन विकासकामांबाबत चर्चा करण्यासाठी नगरसेवक कामाला लागले आहेत. यासाठी अनेकांनी थेट निवेदन पत्र घेऊन थेट पालिका अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत, तर काही नगरसेवकांनी ऑनलाइन माध्यमातून प्रभागातील जनतेने थेट संपर्क साधून, समस्यांचे छायाचित्र, माहिती द्यावी, असे आवाहन नागरिकांना केले आहे.
-----------
थेट अधिकाऱ्यांशी संपर्क
- तीन महिन्यांनंतर पावसाळा सुरू होणार आहे. त्यामुळे नालेसफाई, गटार सफाईबाबत नगरसेवकांसमोर आव्हान असणार आहे. वसई-विरारची तुंबई होऊन जनजीवन विस्कळित होऊ नये, यासाठी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
- प्रभागातील नगरसेवक नागरिकांच्या दारी जाऊन समस्यांची माहिती घेत आहेत. तसेच थेट अधिकाऱ्यांची संपर्क साधत पाठपुरावा घेतला जात असल्याने नागरिकांमधून लोकप्रतिनिधींबाबत समाधान व्यक्त होत आहे.
--------------------------
महिलांच्या सुरक्षेपासून, रस्ते, गटारे यासारख्या मूलभूत सुविधा जनतेला मिळाव्यात, यासाठी प्रभाग क्रमांक २६ साठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलवर हेल्पलाइन क्रमांक असून, या माध्यमातून समस्यांचे निराकरण केले जाणार आहे.
- मार्शलीन चाको, नगरसेविका, प्रभाग २६
------------
गेली पाच वर्षे लोकप्रतिनिधींची उणीव जनतेला भासत होती. अनेक विकासात्मक कामे रखडली होती. आता नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी महापौर नारायण मानकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागरी समस्यांबाबत प्रशासनाशी संपर्क साधत आहोत.
- अजय रॉड्रिग्ज, नगरसेवक, प्रभाग २४