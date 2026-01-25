नियमभंग करणाऱ्या स्कूल वॅनवर कारवाई करावी
नियमभंग करणाऱ्या स्कूल व्हॅनवर कारवाई करावी
आरपीआयची मागणी
मालाड, ता. २५ (बातमीदार) : उत्तर मुंबईत शाळा व खासगी स्कूल व्हॅनमधून प्रवास करणाऱ्या अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याचा आरोप करून बेकायदा व नियमबाह्य विद्यार्थी वाहतुकीविरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अ) पक्षाने कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
आरपीआय (अ) उत्तर मुंबई जिल्ह्याचे सचिव विनोद पांडुरंग घोलप यांनी अपर पोलिस आयुक्त व सहाय्यक पोलिस आयुक्त (वाहतूक) यांना निवेदन देत मालाड, गोरेगाव, कांदिवली व बोरिवली परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा स्कूल व्हॅनवर कारवाईची मागणी केली आहे.
नियमभंग करणाऱ्या स्कूल व्हॅनवर तत्काळ कारवाई करावी, वाहन जप्ती, महिला अटेंडंटची सक्ती व निष्काळजी शाळा व्यवस्थापनावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आरपीआय (अ)कडून करण्यात आली आहे.
