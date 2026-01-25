मुरूडमधील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष
दुर्गंधीमुळे स्थानिकांसह पर्यटक त्रस्त; नगर परिषदेने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी
मुरूड, ता. २५ (बातमीदार) : मुरूड शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी नगर परिषदेच्या वतीने सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, या स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता व देखभाल न केल्यामुळे शहरातील मोक्याच्या व मध्यवर्ती असलेल्या ठिकाणी दुर्गंधी येत असल्याने पर्यटकांसह नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजसेवक अरविंद गायकर यांनी मुरूड नगर परिषदेने तातडीने याकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत त्यांनी मुरूड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर करून सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था तत्काळ दूर करण्याची मागणी केली आहे. मुरूड शहराच्या मध्यवर्ती भागात, कल्याणी हॉस्पिटलच्या शेजारी आणि रिक्षा स्टॅन्डलगत असलेले सार्वजनिक शौचालय सध्या अत्यंत अस्वच्छ अवस्थेत आहे. नियमित साफसफाई, पाण्याची सोय आणि देखभालअभावी परिसरात तीव्र दुर्गंधी पसरली असून, रोगराईला निमंत्रण मिळत आहे. या शौचालयाच्या आसपास व्यापारी पेठ असल्याने दुकानदार, ग्राहक तसेच रिक्षाचालकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शिवाय पर्यटकांनादेखील मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. विशेषतः प्रवासी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना या परिस्थितीचा अधिक त्रास होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. स्वच्छतेअभावी परिसरातील वातावरण बिघडत असून, शहराच्या प्रतिमेलाही यामुळे धक्का बसत असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. मुरूड नगर परिषदेने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण आणि देखभाल करण्याची तातडीची गरज असल्याचे अरविंद गायकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.