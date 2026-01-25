नेरुळमध्ये नाल्यावरचे अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त
नमुंमपाच्या अतिक्रमण विभागाची धडक कारवाई
वाशी, ता. २५ (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार अतिक्रमण विभागाने नेरूळ विभागात नाल्यावर उभारलेले अनधिकृत बांधकाम अखेर जमीनदोस्त केले. अतिरिक्त आयुक्त (२) डॉ. राहुल गेठे व उपआयुक्त (अतिक्रमण) डॉ. कैलास गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.
नेरूळ विभागातील शिवाजीनगर, शिरवणे नोड येथील एल.पी. कॉर्नरजवळ परशुराम पाटील यांनी गटर व नाल्यावर अनधिकृत बांधकाम केले होते. त्यामुळे पावसाळ्यात परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचत असून, जागेचा अवैध व्यावसायिक वापरही सुरू असल्याचे आढळून आले होते. याप्रकरणी ३१ जुलै २०२५ रोजी सात दिवसांची नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, मुदतीत बांधकाम न हटविल्याने शुक्रवार, २३ जानेवारी रोजी निष्कासन मोहीम राबविण्यात आली.
सहाय्यक आयुक्त डॉ. अनुराधा बाबर यांच्या उपस्थितीत १६ मजूर, जेसीबी, डंपर व गॅस कटरच्या सहाय्याने, पोलीस बंदोबस्तात हे बांधकाम पूर्णतः हटविण्यात आले. पाणी निचऱ्यास अडथळा ठरणाऱ्या अतिक्रमणांवर पुढेही कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
