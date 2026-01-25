निवडणूक प्रचाराला ‘नो एंट्री’
निवडणूक प्रचाराला ‘नो एन्ट्री’
उच्चभ्रू सोसायट्यांविरोधात अपक्ष उमेदवार न्यायालयात घेणार धाव
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : ठाणे महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीदरम्यान अनेक उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये उमेदवारांना व त्यांच्या प्रचारकांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. हा प्रकार थेट लोकशाही व्यवस्थेवर घाला घालणारा असल्याचा गंभीर आरोप अपक्ष उमेदवार ॲड. विक्की पाटील यांनी केला आहे. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी लवकरच न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रविवारी ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ४ (अ) मधून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवलेल्या ॲड. विक्की पाटील यांना १० हजारांहून अधिक मते मिळाली होती. मात्र, अत्यंत कमी मतांनी त्यांचा पराभव झाला. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आलेल्या अडचणी आणि कथित अन्यायाविषयी त्यांनी आपली भूमिका मांडली. पाटील यांनी सांगितले की, ते २०१० पासून सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असून, शिवसेनेच्या माध्यमातून नागरिकांची विविध कामे सातत्याने करत आले आहेत. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युती झाल्याने प्रभाग ४ (अ) ही जागा भाजपच्या वाट्याला गेली. जनसेवेचा वसा कायम ठेवण्यासाठी त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. प्रचारासाठी वेळ कमी होता, पक्षाचे कोणतेही संघटनात्मक पाठबळ नव्हते, तरीही त्यांनी दारोदारी जाऊन मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आणि नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसादही मिळाला. मात्र, प्रचारादरम्यान अनेक उच्चभ्रू गृहनिर्माण सोसायट्यांनी प्रचारकांना थेट प्रवेश नाकारल्याचा आरोप त्यांनी केला. आम्हाला अनेक ठिकाणी सोसायटीच्या प्रवेशद्वारावरच अडवण्यात आले. काही सोसायट्यांमध्ये तर मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची संधीच मिळाली नाही. हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा आहे, असे पाटील म्हणाले. ही पद्धत केवळ एका उमेदवारापुरती मर्यादित नसून, भविष्यात लोकशाही प्रक्रियेलाच धोका निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत समान संधी मिळावी यासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
