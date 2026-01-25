चौधरी दाम्पत्यांसाठी शिवसैनिक एकवटले
उल्हासनगर, ता. २५ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिकेच्या महापौरपदासाठी शिवसेनेकडे ४० संख्याबळ असतानाही, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी महापौर हा शिवसेना-भाजप महायुतीचाच होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, महापौरपद शिवसेनेच्याच कट्टर कार्यकर्त्याला मिळावे, या मागणीसाठी शहरातील शिवसैनिक एकवटले आहे. त्यांनी अप्रत्यक्ष महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी यांच्या नावाचे साकडे वरिष्ठ नेत्यांकडे घातले आहे.
विशेष बाब म्हणजे, सध्याच्या कार्यकाळात महापौरपद हे ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक १० मधून शिवसेनेतर्फे निवडून आलेले राजेंद्र चौधरी आणि त्यांच्या पत्नी राजश्री चौधरी हे दोघेही ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. राजेंद्र चौधरी हे सर्वसाधारण प्रवर्गातून, तर राजश्री चौधरी या नागरिकांच्या मागासवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेसमोर अनेक पर्याय उभे राहिले आहेत. महापौरपदासाठी राजेंद्र चौधरी की राजश्री चौधरी, की महायुतीतील भाजपचा उमेदवार, अथवा टीओकेचा कुणी उमेदवार, असा पेच वरिष्ठ नेतृत्वासमोर निर्माण झाला आहे.
शिवसैनिकांचा आग्रह आहे की, महापौरपद हे केवळ राजकीय प्रतिष्ठेचे नसून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्णायक भूमिका बजावणारे महत्त्वाचे पद आहे. त्यामुळे अनुभवी, संघटनेतून घडलेला आणि जनतेशी थेट नाते असलेला नेता महापौर व्हावा, अशी भूमिका शिवसैनिकांसह शहरातील अनेक नागरिकांकडून मांडली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाच्या शिवसेनेतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर एकवटले आहेत. त्यांनी अप्रत्यक्ष राजेंद्र चौधरी यांनाच महापौर पद मिळावे यासाठी जोरदार पाठपुरावा सुरू केला आहे. मात्र, या शर्यतीत राजश्री चौधरी यांचेही नाव चर्चेत असल्याने महापौर निवडीबाबतची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
