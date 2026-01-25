ठाण्यात ‘पिंक रिव्होल्युशन’ रॅली
हेल्मेट, नियम आणि आरोग्याचा संदेश
ठाणे शहर, ता. २५ (बातमीदार) : महिलांच्या सुरक्षित प्रवासाबरोबरच रस्ता सुरक्षेचे भान आणि आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने ‘पिंक रिव्होल्युशन’चे आयोजन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत महिला वाहन रॅली शनिवार, १ फेब्रुवारीला सकाळी ७ वाजता प्रादेशिक परिवहन कार्यालय क्रमांक २, लुईसवाडी येथील कार्यालयीन मैदानातून सुरू होणार आहे.
या रॅलीचा मुख्य उद्देश महिलांमध्ये रस्ता सुरक्षा, वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन, सुरक्षित वाहनचालन याबाबत जनजागृती करणे तसेच सर्व्हायकल कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराविषयी माहिती देणे हा आहे. महिला सक्षमीकरणाचा प्रभावी संदेश देणारी ही रॅली समाजात सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचे आरटीओ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमात कार, स्कुटी, दुचाकी, रिक्षा तसेच बाइक रायडर्स अशा सर्व प्रकारच्या महिला वाहनचालकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महिलांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेबरोबरच इतर वाहनचालकांनाही वाहतूक नियमांचे पालन करण्याचा संदेश द्यावा, हा या रॅलीमागील मुख्य हेतू आहे. रॅलीमध्ये सहभागी होण्यासाठी पूर्वनोंदणी आवश्यक असून, टाऊनस्क्रिप्टच्या https://www.townscript.com/e/pink-women-car-rally-2026-434321 या लिंकद्वारे नोंदणी सुरू आहे. महिलांनी या सामाजिक उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवून रस्ता सुरक्षा आणि आरोग्य जागरूकतेचा संदेश समाजात सर्वदूर पोहोचवावा, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे.
..............
यासंदर्भात आरटीओ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की महिलांचा सुरक्षित प्रवास आणि रस्ता सुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. ‘पिंक रिव्होल्युशन - महिला वाहन रॅली’च्या माध्यमातून वाहतूक नियमांचे महत्त्व पटवून देण्यासोबतच सर्व्हायकल कॅन्सरविषयीही जनजागृती केली जाणार आहे. महिलांनी आत्मविश्वासाने वाहन चालवावे आणि सुरक्षिततेचा संदेश समाजापर्यंत पोहोचवावा, यासाठीच हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे.
