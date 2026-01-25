तारपा वादक भिकल्या धिंडा यांना पद्मश्री
तारपावादक भिकल्या धिंडा यांना ‘पद्मश्री’
आदिवासी लोककलेच्या समृद्ध परंपरेला दाद
जव्हार, ता. २५ (बातमीदार) ः तालुक्यातील वाळवंडा येथील वारली जमातीचे सुप्रसिद्ध आदिवासी कलाकार भिकल्या लाडक्या धिंडा यांना लोककलेतील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल २०२६चा प्रतिष्ठेचा पद्मश्री पुरस्कार जाहीर झाला आहे. दुर्मिळ आणि पारंपरिक ‘तारपा’ वाद्याचे जतन, संवर्धन व प्रसार करण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर केलेल्या साधनेला या पुरस्काराने राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे.
२०२३ मध्ये नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात ‘आजादी का अमृत महोत्सवा’निमित्त मानाचा समजला जाणारा संगीत नाटक अकादमीचा २०२३चा अमृत पुरस्कारदेखील भिकल्या यांना उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते मिळाला. शिवाय, जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हस्तेदेखील त्यांचा सत्कार करण्यात आला होता.
वादन कला ७३ वर्षांपासून जपली
जव्हारच्या वाळवंडा गावचे भिकल्या धिंडा यांनी तारपावादन ही कला मागील ७३ वर्षांपासून पारंपरिक पद्धतीने जपली आहे. धिंडा यांना आदिवासी संस्कृतीत तारपा वाद्याचे महत्त्व, तारपा वाद्य बनविण्याची परिपूर्ण माहिती आहेे. प्रत्येक आदिवासी बांधवांनी ती समजून घेऊन त्याच्या जोपासनेसाठी प्रयत्न करणे अतिशय गरजेचे असल्याचे ते नेहमी सांगतात. लोककलेच्या क्षेत्रात विशेषतः तारपा वादनासाठी ओळख असलेल्या भिकल्या धिंडा यांच्या या सन्मानामुळे जव्हार तालुक्यासह पालघर जिल्हा आणि संपूर्ण आदिवासी समाजात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा पुरस्कार केवळ एका कलाकाराचा सन्मान नसून आदिवासी लोककलेच्या समृद्ध परंपरेला मिळालेली दाद असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
