थकीत देयकांसाठी ठेकेदार आक्रमक
डहाणू, ता.२७ (बातमीदार)ः डहाणू नगर परिषदेच्या विशेष सभेत नगराध्यक्ष राजेंद्र माच्छी यांनी कार्यकाळात झालेल्या कामांचीच देयके अदा केली जाणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. यामुळे काही ठेकेदारांनी थकीत देयके मिळावी, यासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचा पत्र पाठवले आहे. डहाणू परिषदेच्या आरोग्य विभागात वीस वर्षापासून निविदेप्रमाणे कचरा वाहतूक आणि सार्वजनिक सेफ्टीटॅंक खाली करण्याचे काम करीत आहे. या कामाची गेल्या तीन वर्षापासूनची देयके प्रशासक असल्याने काढण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे कचरा उचलण्यासाठी असणाऱ्या कामगारांचा, पगार, भविष्य निर्वाह निधी भरणे अशक्य होत आहे. नगर परिषदेकडे थकीत देयकांची मागणी वारंवार करण्यात आली. मात्र आश्वासनापलीकडे काहीही मिळाले नाही. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
