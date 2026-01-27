सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध
सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध
वसईत आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांचे प्रतिपादन
विरार, ता.२७ (बातमीदार)ः वसई विरार शहर पालिकेमार्फत देशाचा ७७ वा प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यानिमित्ताने आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांच्याहस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी शहरातील नागरिकांना चांगल्या सुविधा, नवनवीन प्रकल्पांमधून सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
प्रजासत्ताक दिनी पालिकेची मुख्य कार्यालय तसेच सर्व प्रभाग समिती कार्यालयांमध्ये ध्वजारोहण करण्यात आले. महापालिका मुख्यालयात झालेल्या कार्यक्रमाला आमदार राजन नाईक, माजी आमदार हितेंद्र ठाकूर, माजी आमदार क्षितीज ठाकूर, माजी प्रथम महापौर राजीव पाटील, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत, नवनिर्वाचित नगरसेवक, नगरसेविका उपस्थित होते. यावेळी आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदान करणाऱ्या नागरिकांचे आभार मानले.
--------------------------------------
सांस्कृतिक, प्रबोधनपर कार्यक्रम
प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पालिकेतील उद्याने, तलाव, मुख्य रस्ते, चौक, मनपा कार्यालयांना विद्युत रोषणाई, सुशोभीकरण, देशभक्तीपर सजावट, सेल्फी पॉईंट तयार करण्यात आले होते. महापालिका क्षेत्रातील तिरंगाच्या रोषणाईने परिसर उजळून गेला होता. यानिमित्ताने विविध उद्यानांच्या ठिकाणी शालेय विद्यार्थी, शिक्षक व महिला बचत गटांच्या महिलांसाठी विविध सांस्कृतिक, प्रबोधनपर कार्यक्रम घेण्यात आले.
