भाजप गटनेतेपदी अशोक शेळके
विरार, ता. २७ (बातमीदार)ः वसई-विरार महापालिकेत भाजपच्या गटनेतेपदी अशोक शेळके यांची एकमताने निवड करण्यात आली. भाजपच्या ४३ नवनिर्वाचित नगरसेवकांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
वसई-विरार पालिकेत प्रथमच ४३ जागा जिंकत भाजप विरोधी पक्षात बसणार आहे. याच अनुषंगाने भाजपचे खासदार हेमंत सवरा, संघटन मंत्री हेमंत म्हात्रे, आमदार राजन नाईक, आमदार स्नेहा दुबे, जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा पाटील, माजी जिल्हाध्यक्ष महेंद्र पाटील, महामंत्री मनोज बारोट, जोगेंद्रसाद चौबे, विजेंद्र कुमार यांच्या उपस्थितीत नालासोपारा येथे नवनिर्वाचित नगरसेवकांची बैठक पार पडली. या बैठकीत गटनेतेपदी अशोक शेळके यांची एकमताने निवड झाली. शेळके राज्यातील एका मंत्र्यांचे ओएसडी होते. तसेच भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे निकटवर्तीय आहेत.
अभ्यासू कार्यकर्ता
भाजपचे गटनेते अशोक शेळके यांनी भाजप युवा मोर्चाच्या चिटणीसपदावर कार्य करताना आक्रमक आंदोलने केली. विविध नागरी समस्यांना वाचा फोडून त्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. तरुण, अभ्यासू, आक्रमक कार्यकर्ता म्हणून त्यांची ओळख आहे. प्रभाग क्रमांक २२ मधून अशोक शेळके यांच्यासह भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी झाले आहे
