महिला "सक्षमीकरणाचे"धडे!
कळव्यातील ज्ञानप्रसारणी शाळेत महिलांना सक्षमीकरणाचे धडे!
व्याख्यानाबरोबरच विविध खेळ व उपक्रमांचे आयोजन
कळवा, ता. २७ (बातमीदार) ः मराठी भाषा पंधरवाड्यानिमित्ताने कळव्यातील ज्ञानप्रसारणी मराठी शाळेत शनिवारी (ता. २४) हळदीकुंकू कार्यक्रमाबरोबरच व्याख्यान आणि विविध खेळांचे आयोजन केले होते. मराठी भाषेचे महत्त्व वाढावे व संवर्धन व्हावे. शिक्षक व महिला पालकांचा संवाद वाढावा तसेच बंद पडत असलेल्या मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा टक्का वाढावा या हेतूने हे उपक्रम आयोजित करण्यात आले होते.
यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून संस्थेचे कार्याध्यक्ष भालचंद्र जोशी, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष नितीन कुंभार, सुलभा कुंभार, पालक प्रतिनिधी योगेश्वरी बन, कोमल यादव व मुख्याध्यापक प्रशांत देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी जोशी यांनी मकर संक्रमणाचे महत्व विषद करताना महाभारत, रामायण व भगवद् गीतामधून महिलांचे महत्त्व, कर्तव्य याबद्दल माहिती दिली. तसेच महिला सक्षम होण्यासाठी व प्रसंगाबरोबर दोन हात करून लढले पाहिजे. इतिहासकालीन व अंतराळवीर, संशोधक समाजातील शूरवीर महिला अशा प्रसिद्ध महिलांच्या अनुभवांची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी शाळेतील महिला शिक्षकांनी हळदीकुंकू कार्यक्रमाबरोबरच पालकांबरोबर सहभागी होत प्रश्नमंजुषा, उखाणे, फुगे फोडणे, चमचा लिंबू असे अनेक प्रकारचे खेळ खेळून त्यांचा उत्साह वाढवला. या स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसे देण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन मालती बेलोसे यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.