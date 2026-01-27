पोलिसांसाठी आयोजित कर्करोग तपासणी शिबिर संपन्न
पोलिसांसाठी आयोजित कर्करोग तपासणी शिबिर संपन्न
शिवडी, ता. २७ (बातमीदार) : प्रजासत्ताकदिनाच्या औचित्याने वर्सोवा पोलिस ठाण्यात महाराष्ट्र पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी कर्करोग तपासणी शिबिराचे आयोजन शनिवार, ता. २४ जानेवारी रोजी करण्यात आले. या उपक्रमातून आरोग्य आणि कल्याणाद्वारे देशसेवा करण्याचा संदेश देण्यात आला. महाराष्ट्र पोलिस बॉईज असोसिएशनच्या वतीने यूई लाइफसायन्सेसच्या सहकार्याने हे शिबिर राबविण्यात आले. सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये लवकर निदान व प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हा उपक्रम घेण्यात आला. या शिबिरात सुमारे १०० पोलिस कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवून स्तन व मुख कर्करोगाची तपासणी करून घेतली. स्तन कर्करोग तपासणीसाठी आयब्रेस्टएक्सॅम (IBE), तर मुख कर्करोग तपासणीसाठी ओरल कॅन्सर असेसमेंट (ORCA) या अत्याधुनिक, नॉन-इनवेसिव्ह तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. या तंत्रज्ञानामुळे जलद व विश्वासार्ह तपासणी शक्य झाल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
