तिरंग्याच्या साक्षीने देशभक्तीचा जागर
कल्याण तालुका पोलिस ठाण्यात प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा
टिटवाळा, ता. २७ (वार्ताहर) : भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या ७७व्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून कल्याण तालुका पोलिस ठाणे, टिटवाळा येथे अत्यंत शिस्तबद्ध आणि प्रेरणादायी वातावरणात ध्वजवंदन करण्यात आले. लोकशाही मूल्यांचे जतन आणि राष्ट्रसेवेचा संकल्प करीत पोलिस अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांनी तिरंग्याला मानवंदना दिली. सोहळ्यानिमित्त पोलिस ठाण्याच्या परिसराची विशेष सजावट करण्यात आली होती. प्रवेशद्वारावर तिरंगी रंगातील फुग्यांच्या कमानी आणि फुलांची सजावट करण्यात आली होती. यामुळे संपूर्ण परिसरात चैतन्याचे वातावरण होते. सकाळी निर्धारित वेळेत मुख्य ध्वजवंदन पार पडले. राष्ट्रगीत आणि ‘जय हिंद’च्या घोषणांनी या वेळी परिसर दुमदुमून गेला.
कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे पोलिस दलाचे शिस्तबद्ध संचलन. सशस्त्र पोलिस पथकाने दिलेली मानवंदना पोलिस दलाच्या कर्तव्याप्रति असलेल्या निष्ठेचे प्रतीक ठरली. या वेळी कल्याण तालुका पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ अधिकारी, महिला पोलिस अधिकारी, कर्मचारी आणि सशस्त्र दलाचे जवान पूर्ण गणवेशात उपस्थित होते.
नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग
ध्वजवंदनानंतर उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना पोलिस अधिकाऱ्यांनी संविधान, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले. पोलिस दल हे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणारे यंत्र नसून, ते समाजाच्या सुरक्षिततेचा आणि विश्वासाचा आधारस्तंभ आहे, असा विश्वास या वेळी व्यक्त करण्यात आला. पोलिस आणि नागरिक यांच्यातील सलोखा वाढवण्यावरही या वेळी भर देण्यात आला. या सोहळ्याला स्थानिक नागरिक, तरुण आणि शालेय विद्यार्थ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. देशभक्तीपर गीते आणि घोषणांमुळे उपस्थितांमध्ये नवा उत्साह संचारला होता.
