धारावीत ७७ वा प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा
धारावी, ता. २७ (बातमीदार) : देशभरात ७७ वा प्रजासत्ताकदिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत असताना मुंबईतील धारावी परिसरातही राष्ट्रभक्तीचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसून आला. धारावी व शाहूनगर पोलिस ठाण्यांमध्ये सकाळी लवकर पोलिस कर्मचारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यानंतर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस दलाने बंदोबस्ताची जबाबदारी पार पाडली.
धारावीतील विविध शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी, शिक्षक व शाळा व्यवस्थापनाने प्रजासत्ताकदिनानिमित्त छोट्या फेऱ्या आणि कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. कडाक्याच्या थंडीतही विद्यार्थी मोठ्या उत्साहात सहभागी झाले होते. काही विद्यार्थी शालेय गणवेशात, तर काही विद्यार्थी स्वातंत्र्यसैनिक व महापुरुषांच्या वेशात उपस्थित होते. राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यालयांमध्ये ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित केले होते. नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी विविध भागांत भेटी देत स्थानिक मंडळे, संस्था व सोसायट्यांच्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. स्थानिक नागरिकांनी त्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत केले. निवडणुकीत पराभूत उमेदवारही विविध कार्यक्रमांमध्ये उत्साहाने सहभागी झाले होते. एकूणच धारावीत सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्व स्तरातील नागरिकांमध्ये प्रजासत्ताकदिनाचा उत्साह दिसून आला.
