निसर्गसंवर्धनाचा संदेश रेडिओवर प्रसारित
निसर्ग संवर्धन हीच खरी राष्ट्रसेवा
योगदान फाउंडेशनचा संदेश आता रेडिओवर घुमणार
टिटवाळा, ता. २७ (वार्ताहर): प्रजासत्ताकदिनाचे औचित्य साधून योगदान फाउंडेशनतर्फे निसर्ग संवर्धन आणि नागरिक कर्तव्याची जाणीव करून देणारा एक प्रेरणादायी ऑडिओ संदेश ‘फिव्हर एफएम’ रेडिओ चॅनेलवर प्रसारित करण्यात आला आहे. या अनोख्या उपक्रमाला श्रोत्यांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, समाजमाध्यमांवरही याची चर्चा रंगली आहे.
देश केवळ सीमांवर उभा नसून तो झाडे, पाणी आणि शुद्ध हवेमुळे टिकून आहे, हा विचार या संदेशाचा केंद्रबिंदू आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांसोबतच निसर्गाचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे, याची आठवण या ऑडिओद्वारे करून देण्यात आली आहे.
‘एक झाड-एक संकल्प’ या संदेशात केवळ झाडे लावण्याचेच नव्हे, तर लावलेल्या झाडाचे किमान तीन वर्षे संगोपन करण्याचा संकल्प करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. देशभक्ती ही केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न ठेवता ती प्रत्यक्ष कृतीतून आणि निसर्गरक्षणातून दिसावी, असा प्रभावी संदेश यात देण्यात आला आहे. तरुणाईला साद या उपक्रमाबाबत माहिती देताना योगदान फाउंडेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष मदन मोहन चव्हाण म्हणाले, निसर्ग संवर्धन हीच खरी राष्ट्रसेवा आहे. विशेषतः तरुणांनी आणि विद्यार्थ्यांनी निसर्गाची जबाबदारी स्वीकारली, तरच देशाचे भविष्य सुरक्षित राहील.
शाळा आणि संस्थांकडून मागणी हा रेडिओ संदेश ऐकल्यानंतर अनेक शाळा, सामाजिक संस्था आणि पर्यावरणप्रेमींनी आपल्या प्रार्थना सभा व कार्यक्रमांमध्ये हा ऑडिओ प्रसारित करण्याची इच्छा दर्शवली आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये लहान वयातच निसर्गाबाबत संवेदनशीलता निर्माण करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे फाउंडेशनने स्पष्ट केले.
