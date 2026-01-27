खालापूरात प्रजासत्ताक दिनी कुष्ठरोग निर्मूलनाची शपथ
खालापूर, ता. २७ (बातमीदार) : खालापूर तालुक्यात ७७ वा भारतीय प्रजासत्ताकदिन कुष्ठरोग निर्मूलनाची शपथ व दिव्यांग सन्मानाच्या उपक्रमाने साजरा करण्यात आला. पंचायत समिती कार्यालयात दिव्यांग दीपक नाना पाटील यांना ध्वजवंदनाचा मान देऊन गटविकास अधिकारी संदीप कराड यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला.
खालापूर नगर पंचायत येथे नगराध्यक्षा रोशना मोडवे, खोपोली नगर परिषदेत नगराध्यक्ष कुलदीप शेंडे, खालापूर तालुका प्रसारक मंडळ येथे संतोष जंगम, खालापूर पोलिस ठाण्यात पोलिस निरीक्षक सचिन पवार, तर तहसील कार्यालयात तहसीलदार अभय चव्हाण यांच्या हस्ते ध्वजवंदन पार पडले.
या वेळी तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी व नागरिकांना कुष्ठरोग निर्मूलनाची शपथ दिली. कार्यक्रमास माजी सैनिक, प्रतिष्ठित नागरिक, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शाळांमध्येही ध्वजवंदन सोहळा उत्साहात साजरा करण्यात आला.
**फोटो-ध्वजवंदनासाठी उपस्थित माजी सैनिकांची भेट घेताना तहसीलदार.
