थकीत पाणी बिल वसुली; पालिका आक्रमक
थकीत पाणीबिल वसुलीसाठी पालिका आक्रमक
आठ दिवसांत २०० हून अधिक नळजोडणी खंडित
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : ठाणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पाणीपट्टी वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेंतर्गत थकीत पाणीपट्टी न भरणाऱ्या ग्राहकांचे नळसंयोजन खंडित करणे, मीटर रूम सील करणे तसेच पंप जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईचा धसका घेत, अनेक थकबाकीदारांनी सुट्टीच्या दिवशी म्हणजे २६ जानेवारी रोजी एक लाख २० हजारांचा भरणा केला असल्याची माहिती समोर आली आहे, तर मागील आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या कारवाईत २०० हून अधिक नळसंयोजन खंडित केल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
ठाणे पालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने पाला मोर्चा थकबाकी वसुलीकडे वळविला आहे. त्यानुसार १९ जानेवारी २०२६ ते २६ जानेवारी २०२६ या आठ दिवसांत सुमारे २०० हून अधिक नळसंयोजन खंडित केले असून, १० मीटर रूम सील केले तर, ४६ पंप जप्त करण्यात आले. त्याचबरोबर एक हजारहून अधिक ग्राहकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्याची माहिती पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिली. दरम्यान, घरगुती वापराच्या नळसंयोजनांसाठी थकीत रक्कम व चालू वर्षाची मागणी एकरकमी भरल्यास प्रशासकीय आकार (दंड व व्याज) पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. थकीत पाणीपट्टी बिलावर १०० टक्के सूट देण्यात येत असून, नागरिकांनी या सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पाणीपुरवठा विभागाने केले आहे. तसेच, जे नागरिक आपली थकबाकी भरणार नाहीत, अशा खातेदारांवर कारवाई तत्काळ प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचा इशारादेखील पाणीपुरवठा विभागाने दिला.
सुट्टीच्या दिवशी सव्वा लाखांची वसुली
कारवाईच्या धास्तीने थकबाकीदरांनी पाणीपट्टी भरण्यावर भर दिला असल्याचे दिसून येत आहे. १ एप्रिल २०२५ ते २२ जानेवारी २०२६ या कालावधीत ७५ कोटी २२ लाख ५८ हजार ६४० इतकी पाणीपट्टी वसुली करण्यात आली. यामध्ये २६ जानेवारी २०२६ या सुट्टीच्या दिवशी ही एक लाख २० हजार ८६ रुपयांची पाणीपट्टी वसुली झाली असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
