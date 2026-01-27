ठाण्यात व्ही.पी.एम. संस्थेच्यावतीने प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा
व्ही. पी. एम. संस्थेमध्ये प्रजासत्ताक दिन उत्साहात
ठाणे, ता. २७ (बातमीदार) : व्ही. पी. एम. संस्थेच्या ए. के. जोशी इंग्लिश मीडियम स्कूल व डॉ. बेडेकर विद्या मंदिर यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रजासत्ताक दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाला संस्थेच्या ज्येष्ठ सदस्या अल्पना बापट, संस्थेचे वरिष्ठ सदस्य दिलीप जोशी आणि दोन्ही शाळांच्या तिन्ही विभागांचे प्रमुख, शिक्षकवर्ग व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
अल्पना बापट यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज फडकावून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. त्यानंतर राष्ट्रगीताच्या गायनाने संपूर्ण परिसर देशभक्तीच्या भावनेने भारावून गेला. आपल्या भाषणात बापट यांनी १०० टक्के साक्षरतेचे महत्त्व, पर्यावरण संवर्धनाची गरज आणि नागरिक म्हणून आपल्या आजूबाजूच्या परिसराची जबाबदारी घेण्याचे आवाहन केले. यानंतर दोन्ही शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी शिस्तबद्ध आणि आकर्षक अशा संगीतमय कवायती सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली. सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी या सोहळ्याला रंगत आणली. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनाबद्दल शाळा प्रशासनाने सर्व मान्यवर, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे आभार मानले.
