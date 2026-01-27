सोने गुंतवणुकीच्या नावाखाली चार कोटींचा गंडा
नवी मुंबई, ता. २७ (वार्ताहर) : सोने भांडवली बाजाराच्या गुंतवणुकीवर भरघोस परतावा मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवून एका सायबर टोळीने नेरूळमधील ६८ वर्षीय सेवानिवृत्त स्थापत्य अभियंत्याला तब्बल चार कोटींचा गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी सायबर टोळीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
नेरूळ येथे राहणारे मुरलीधरन यांना ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सायबर टोळीने टेलिग्रामवर गोल्ड ट्रेडिंगबाबत मेसेज पाठवून त्यात भरघोस परतावा मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवले. त्यामुळे त्यांनी गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर सायबर टोळीने त्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी ट्रेडिंगच्या एका लिंकवर नोंदणी करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर मुरलीधरन यांनी २५ हजार रुपये गुंतवले असता, त्यांना मोठा नफा झाल्याचे वेबपेजवर दाखवण्यात आले. मुरलीधरन यांनी त्यातील ७५ हजार रुपये काढून घेतल्यानंतर त्यांचा या गुंतवणुकीवर विश्वास बसला. त्यानंतर त्यांनी मोठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केल्यानंतर सायबर टोळीकडून बनावट वेबपेजद्वारे त्यांना मोठ्या प्रमाणात नफा होत असल्याचे दाखविण्यात आले.
सायबर टोळीने मुरलीधरन यांना वेगवेगळ्या टेलिग्राम आयडीद्वारे, तसेच बनावट संकेतस्थळाच्या माध्यमातून संपर्कात ठेवले. तसेच ट्रेडिंगव्यतिरिक्त इन्कम टॅक्स, एक्सचेंज सर्व्हिस फी आणि पेनल्टी फी अशी विविध कारणे सांगून त्यांना वेगवेगळ्या बँक खात्यात पैसे भरण्यास भाग पाडले. मुरलीधरन यांनी फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत चार कोटी २३ हजारांची रक्कम गुंतवली.
फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी एनसीसीआरपी पोर्टलवर तक्रार नोंदवली. त्यानंतर त्यांनी २२ जानेवारी रोजी सायबर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. त्यानुसार नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी या प्रकरणी अज्ञात सायबर टोळीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
अजून ६० लाखांची मागणी
सायबर टोळीने त्यांची क्रेडिट हिस्ट्री कमी झाल्याचे सांगून त्यांना आणखी ६० लाख रुपये भरण्यास सांगितले, मात्र त्यांच्याकडे मोठी रक्कम नसल्याने त्यांनी पैसे भरण्यास नकार दिला. मुरलीधरन यांनी सायबर टोळीकडे कंपनीबाबत अधिक चौकशी केली असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी आपली रक्कम काढण्याबाबत सायबर गुन्हेगारांकडे अनेकवेळा विनंती केली. मात्र, ६० लाख रुपये भरल्यानंतरच त्यांना रक्कम काढता येईल, असे सांगण्यात आले.
