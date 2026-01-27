बनावट दारू कारखाना उद्ध्वस्त
बनावट दारूचा कारखाना उद्ध्वस्त
टिटवाळ्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई; १८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
टिटवाळा, ता. २७ (वार्ताहर) : कल्याण तालुक्यातील टिटवाळा परिसरात बनावट विदेशी मद्याचा काळाबाजार करणाऱ्या टोळीचा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने पर्दाफाश केला आहे. अधिकृत विदेशी मद्याच्या बाटल्यांमधील मद्य काढून ते बनावट बाटल्यांमध्ये भरून विकणाऱ्या या टोळीकडून तब्बल १८ लाख २१ हजार १० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाला मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई-बडोदा प्रस्तावित हायवेवरील टिटवाळा (पश्चिम) पुलाजवळ सापळा रचण्यात आला होता. या वेळी एका पांढऱ्या रंगाच्या कारला अडवून तपासणी केली असता, त्यात १२ लाख पाच हजार रुपयांचा बनावट विदेशी मद्यसाठा, बनावट वाहतूक पास आणि बनावट बिले आढळून आली. पथकाने तात्काळ वाहन आणि मुद्देमाल जप्त करून आरोपी रोहन शशिकांत केणे याला ताब्यात घेतले.
अटक केलेल्या आरोपीच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनुसार, पथकाने कोंढेरी (पो. मांडा, टिटवाळा) येथील जयेश केणे याच्या घरावर छापा टाकला. या ठिकाणी चक्क बनावट मद्य निर्मितीचा कारखानाच सुरू असल्याचे समोर आले. तेथून बनावट बुच, प्लॅस्टिक जार, काचेच्या रिकाम्या बाटल्या, नामांकित ब्रँड्सचे लेबल्स आणि मद्य बनवण्याचे साहित्य असा सहा लाख १५ हजार ८८० रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला.
दोघांना अटक
कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक उत्तम शिंदे व उपअधीक्षक अभिजित देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक दीपक परब यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने केली. या पथकात दुय्यम निरीक्षक टी. सी. चव्हाण, आर. व्ही. सानप, जवान एन. जे. शिरसाठ, एस. बी. धुमाळ आणि इतर कर्मचारी सहभागी होते.
आरोपींना पोलिस कोठडी
याप्रकरणी रोहन शशिकांत केणे व जयेश शाम केणे या दोघांना अटक केली असून, न्यायालयाने त्यांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या टोळीचे धागेदोरे कोठपर्यंत पसरले आहेत, याबाबतचा अधिक तपास निरीक्षक दीपक परब करीत आहेत.
