कर्तव्यांबद्दल नागरिकांनी जागरूक रहावे
वाशी, ता. २७ (बातमीदार) : भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला १९५० पासून सुरूवात झाली. आपली राज्यघटना जगातील एक आदर्श घटना म्हणून ओळखली जाते. राज्यघटनेने बहाल केलेल्या हक्कांप्रती, तसेच कर्तव्यांबद्दल नागरिकांनी जागरूक रहावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. कैलास शिंदे यांनी केले. नवी मुंबई महापालिका मुख्यालयाच्या प्रांगणात ७७ व्या प्रजासत्ताकदिनानिमित्त डॉ. शिंदे यांच्या हस्ते सोमवारी (ता. २६) ध्वजारोहण पार पडले. या वेळी ते बोलत होते. राष्ट्रगीतानंतर राज्यगीत म्हणून मानवंदना देण्यात आली.
७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार अधिकार प्रदान करण्यात आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम झाल्या आहेत. त्यायोगे नागरी सुविधा, मूलभूत सुविधा पुरविण्यात स्थानिक प्रशासन महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न आपण पाहात आहोत. ते साध्य करण्यासाठी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहनही आयुक्तांमार्फत करण्यात आले. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार व डॉ. राहुल गेठे, प्रशासन विभागाचे उपायुक्त किसनराव पलांडे, शहर अभियंता शिरीष आरदवाड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सत्यवान उबाळे, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग उपायुक्त डॉ. अजय गडदे, वैद्याकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जवादे, अतिरिक्त शहर अभियंता अरविंद शिंदे, उद्यान विभाग उपायुक्त स्मिता काळे आणि इतर विभागप्रमुख, अधिकारी, कर्मचारी तसेच पोलिस दल व अग्निशमन दलाचे जवान उपस्थित होते.
आयुक्तांसह सर्व विभागप्रमुखांची राष्ट्रीय पोषाखामध्ये पारंपरिक पद्धतीने फेटे परिधान करून असलेली उपस्थिती लक्षवेधी होती. त्याचप्रमाणे मुख्यालयाच्या पॅसेजमध्ये काढलेल्या आकर्षक रांगोळीद्वारे प्रजासत्ताकदिनाच्या शुभेच्छा प्रदान करण्यात आल्या, तसेच स्वच्छ सर्वेक्षण अंतर्गत प्रजासत्ताकदिनापासून सुरू होत असलेल्या स्वच्छ सवयींतून स्वच्छ भारत या देशव्यापी अभियानाचा संदेशही प्रसारित करण्यात आला.
गुणवंत कर्मचाऱ्यांचा सन्मान
स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये नवी मुंबई शहर नियमित क्रमवारीपेक्षा वरच्या श्रेणीत अर्थात सुपर स्वच्छ लीग या विशेष प्रवर्गात समाविष्ट झालेले आहे. तसेच नुकताच महापालिकेस राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. यामध्ये विशेष योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. संगीता कोळी, योगेश म्हात्रे, अरूण भंडारी, सुधाकर अर्जुन, अश्विन खोराटे, सुनील पाल, सरोज पासवान, मंगेश मोरे, चंद्रकांत लकडे, वैभव शिंदे, कैलाश महाजन यांचा सन्मान करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.