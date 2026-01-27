वेळूक येथे बिबट्याचा रेडकूवर हल्ला
टोकावडे, ता. २७ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील वेळूक गावात बिबट्याने शेतकऱ्याच्या गोठ्यात घुसून रेडकू फस्त केल्याची घटना नुकतीच घडली. या घटनेची माहिती मुरबाड पंचायत समितीचे माजी सभापती दत्तू वाघ यांनी दिली. वेळूक येथील शेतकरी विठ्ठल वारघडे हे दुधाचा व्यवसाय करत असून, त्यांनी घरालगत गोठ्यात काही म्हशी पाळल्या आहेत. पहाटेच्या सुमारास बिबट्याने गोठ्यात प्रवेश करत रेडक्यावर हल्ला केला. घटनेत रेडकू फस्त झाल्याने वारघडे यांचे नुकसान झाले आहे. यापूर्वीही तालुक्यातील विविध भागांमध्ये बिबट्याच्या वावराच्या घटना घडत आहे. त्यामुळे वेळूक गावासह परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाला कळविण्यात आले. वन विभागाचे वनपाल अनंता भोसले व वनरक्षक लक्ष्मण पवार यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. तसेच संबंधित शेतकऱ्याला तातडीने नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
