आदर्श आचारसंहितेचा भंगप्रकरणी चंद्रकांत पाटीलांवर कारवाई करा
आचारसंहिता भंगप्रकरणी
पाटील यांच्यावर कारवाई करा
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २७ : उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम तारखेच्या पूर्वसंध्येला सांगली जिल्ह्यात झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांवर थेट दबाव टाकणारे विधान केले होते. त्याची दखल घेऊन चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा तसेच निवडणूक प्रक्रिया बाधित होऊ नये यासाठी त्यांना निवडणूक प्रचार सभा घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात यावा, अशी मागणी आज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे.
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पाडल्या जाव्यात, ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यासाठीच निवडणूक आयोग आदर्श आचारसंहिता लागू करतो. मात्र राज्य सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री जाहीर सभेतून विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना उमेदवारी मागे घेण्याचे आवाहन करीत असतील, तर तो केवळ आचारसंहिता भंग नसून निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून प्रक्रिया बाधित करण्याचा गंभीर प्रकार असल्याचे हर्षवर्धन सकपाळ यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
