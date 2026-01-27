अंबरनाथ नगर परिषदेत नगराध्यक्षांच्या हस्ते ध्वजवंदन
अंबरनाथ, ता. २७ (वार्ताहर) : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नगर परिषद प्रांगणात नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुळे-पाटील यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. या वेळी राष्ट्रध्वजाला मानवंदना देण्यात आली. उपस्थित नागरिकांनी देशभक्तीपर घोषणांनी परिसर दुमदुमून सोडला.
सोहळ्याला उपनगराध्यक्ष सदामामा पाटील, महाराष्ट्र परिषद सदस्य गुलाबराव करंजुळे-पाटील, स्वीकृत नगरसेवक विश्वजित करंजुळे-पाटील, नगरसेवक अभिजित करंजुळे-पाटील यांच्यासह सर्व पक्षांचे नवनिर्वाचित नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तसेच पोलिस प्रशासन, आरपीएफ, अग्निशमन दलाचे अधिकारी व कर्मचारी आणि अंबरनाथमधील नागरिकांनीही कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने संविधानातील मूल्यांचे पालन, देशाची एकात्मता आणि लोकशाही अधिक बळकट करण्याचा संकल्प उपस्थितांनी व्यक्त केला. दरम्यान, नगर परिषदेची इमारत तिरंग्यात न्हाऊन गेली होती. तिरंगा रंगसंगतीत केलेली आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुगे लावून केलेली सजावट नागरिकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत होती. रात्रीच्या वेळी ही रोषणाई पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या संख्येने गर्दी केली.
