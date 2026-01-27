निसर्ग-केंद्रित विकासाच्या ''प्रकृति संवाद''ला मुंबईत सुरूवात
‘प्रकृति संवाद’ मुंबईत सुरूवात
दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग
मुंबई, ता. २७ : ज्येष्ठ विचारवंत आणि पर्यावरणतज्ज्ञ के. एन. गोविंदाचार्य यांनी सुरू केलेल्या निसर्ग-केंद्रित विकासावर आधारित ‘प्रकृति संवाद’ उपक्रम आजपासून मुंबईत सुरू झाला. पहिल्याच दिवशी दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. हा कार्यक्रम मुंबईतील श्री षण्मुखानंद चंद्रशेखर सरस्वती सभागृहात पार पडला.
पाणी, मृदा आणि वनसंवर्धनाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांनी या वेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. हिवरे बाजारचे पोपटराव पवार, ‘शिरपूर पॅटर्न’चे जनक सुरेश खानापूरकर, निसर्ग-केंद्रित अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासक तुळसी तावरी, गो-आधारित अर्थव्यवस्थेवर काम करणारे संजय पटेल, ‘नदी की पाठशाला’चे सुमंत पांडे, इस्रो व बार्कचे माजी शास्त्रज्ञ डॉ. एस. मुरलीधर राव आणि अभिनेते-कवी अखिलेंद्र मिश्रा यांचा समावेश होता. निसर्ग आणि मानवी अस्तित्वाबाबत होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि कार्यक्रमाचे सहआयोजक डॉ. रजनीश कामत यांनी गोविंदाचार्य यांचे विचार मांडले. सध्याचे विकासाचे मॉडेल निसर्गाविरोधात आहे. त्यामुळे मानवी आरोग्यावर थेट परिणाम होत आहे. स्वच्छ पाणी, हवा आणि शुद्ध अन्नासाठी आपल्याला संघर्ष करावा लागत आहे. निसर्गाशी जुळवून न घेतल्यास भविष्यातील पिढीचे अस्तित्व धोक्यात येईल. समाजात जनजागृती करण्यासाठीच या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले.
--
गुरुवारी भाभा विद्यापीठात चर्चासत्र
‘प्रकृति संवाद’चे पुढील चर्चासत्र गुरुवारी (ता. २९) आयोजित केले आहे. या वेळी आयआयटी मुंबईचे संचालक प्रो. शिरीष बी. केदारे यांच्यासह पर्यावरणपूरक जीवनशैली जगणारे दिलीप कुलकर्णी आणि सामुदायिक वन व्यवस्थापनाचे आदर्श उदाहरण घालून देणारे पद्मश्री चैत्राम पवार मार्गदर्शन करणार आहेत.
