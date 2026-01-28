खोदकामातील हलगर्जीपणामुळे हजारो लिटर पाणी वाया
खोदकामातील हलगर्जीमुळे हजारो लिटर पाणी वाया
अंधेरीत पाण्याचा कारंजा
जोगेश्वरी, ता. २८ (बातमीदार) ः अंधेरी पश्चिम येथील रेल्वे स्थानकाजवळ एस. व्ही. रोडवर सुरू असलेल्या खोदकामादरम्यान भूमिगत पाण्याची वाहिनी आज सकाळी फुटल्याने अचानक पाण्याचा मोठा कारंजा निर्माण झाला. काही वेळातच रस्त्यावर पाणीच पाणी वाहू लागल्याने परिसरात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली.
या घटनेमुळे वाहनचालक व पादचाऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. रस्त्यावर पाणी साचल्याने वाहतूक संथ झाली, तर परिसरात काही काळ अस्वस्थता पसरली होती. विशेष म्हणजे, घटनास्थळाजवळच महापालिकेच्या के-पश्चिम विभागाचे कार्यालय असतानाही तब्बल हजारो लिटर पाणी वाया गेले.
स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ संबंधित यंत्रणेला माहिती दिली. मात्र, दुरुस्तीचे काम त्वरित हाती न घेतल्यामुळे तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया गेल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. तसेच खोदकाम करताना आवश्यक खबरदारी न घेतल्यामुळे अशा घटना वारंवार घडत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नियोजनाकडे लक्ष द्या!
सार्वजनिक पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी महापालिकेने खोदकामांवर अधिक काटेकोर नियोजन व देखरेख ठेवावी, तसेच संबंधित ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
