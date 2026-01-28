लायन्स क्लबकडून आदिवासी विद्यार्थिनींना सायकलचे वाटप
लायन्सकडून आदिवासी विद्यार्थिनींना सायकलचे वाटप
घरापासून ते शाळेचा प्रवास होणार सुकर
विरार, ता. २८ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरीसह दुर्गम आदिवासी पाड्यांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मुंबईच्या लायन्स क्लबकडून सायकलवाटपाचा स्तुत्य उपक्रम राबविण्यात आला आहे. सामाजिक कायकर्त्यांच्या पुढाकारातून आणि सहृदयी नेतृत्वामुळे तब्बल १७५ सायकलींचे वाटप करून आदिवासी विद्यार्थिनींच्या शिक्षणप्रवासाला नवी गती देण्यात आली.
गेली अनेक वर्षे आदिवासी पाड्यातील विद्यार्थी मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिल आहेत. हीच बाब सामाजिक कार्यकर्ते सुनील उराडे यांनी क्लबचे माजी जिल्हा अध्यक्ष प्रशांत पाटील यांच्या कानावर घातली. त्यांनी त्वरित याची माहिती मुंबईच्या लायन्स क्लबचे जिल्हाअध्यक्ष फिरोज कात्रक यांना सांगितली. कात्रक यांनी आपल्या इतर सहकाऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्याकडे मदतीसाठी आवाहन केले. अशा प्रकारे बघता बघता १७५ सायकली जमा झाल्या. डहाणू येथील गांगणगावात एका छोटेखानी कार्यक्रमात १० वेगवेगळ्या शाळेतील आदिवासी मुलींना बोलवून त्यांना या सायकलचे वाटप करण्यात आले. दरम्यान, कार्यक्रमादरम्यान डॉ. प्रशांत पाटील यांच्या स्वागतपर भाषणाने मुख्य कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यानंतर लाभार्थी शाळेतील शिक्षकांनी आपले मनोगत व्यक्त करून लायन्स क्लबचे मनापासून आभार मानले. एक मुलगी शिकली, तर संपूर्ण कुटुंब शिकते, असे प्रतिपादन या वेळी फिरोज कात्रज यांनी व्यक्त केले. या कार्यक्रमास अनेक लायन क्लब्सने मदतीचा हात पुढे केला, तर कार्यक्रमास लायन फिरोज कात्रक, लायन भावना पटेल, लायन हमजा, लायन डॉ. प्रशांत पाटील, लायन आलोक पटेल, लायन प्रवीण खारवा सर्व देणगीदार व प्रायोजक यांच्यासह लायन अनिरुद्ध चव्हाण, लायन निनाद म्हात्रे, लायन शंकर केटी हे उपस्थित होते.
-------------------
चौकट
महत्त्वाचे म्हणजे, या सायकल शालेय कार्य संपल्यानंतर संबंधित विद्यार्थिनींना शाळेच्या ताब्यात द्याव्या लागतील. त्यानंतर पुढील वर्षी लांबचा पल्ला गाठत शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थिनींना या सायकल सोपवण्यात येणार आहेत. तसेच क्लबकडून सायकलमध्ये हवा भरण्यासाठी पंपही देण्यात आला असून, सायकलची वेळोवेळी डागडुजीही करण्यात येणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.