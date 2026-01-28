यशस्वीनगरचा आदर्श पुनर्विकास; ११० कुटुंबांना मिळाली दर्जेदार घरे
बाळकुममधील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास
संजय केळकर यांच्या हस्ते ११० कुटुंबांना चाव्यांचे वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : बाळकुम येथील ३५ इमारतींचा पुनर्विकास आमदार संजय केळकर यांच्या प्रयत्नाने मार्गी लागला आहे. यातील दोन इमारतींचा पुनर्विकास पूर्ण झाल्यानंतर प्रजासत्ताकदिनी ११० कुटुंबांना केळकर यांच्या हस्ते चाव्यावाटप करण्यात आले. त्यामुळे रहिवाशांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले.
बाळकुम येथे ३५ इमारती धोकादायक झाल्याने महापालिकेकडून नोटिसा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, या इमारतींखालील जमीन विकसकाच्या नावे असल्याने पुनर्विकासाला बाधा निर्माण झाली होती. यासंदर्भात भाजपचे मंडल अध्यक्ष नीलेश पाटील यांनी संजय केळकर यांच्याकडे रहिवाशांची व्यथा मांडल्यानंतर त्यांनी महापालिका आणि संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश येऊन प्रत्येक कुटुंबाला प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले. दरम्यान, या इमारतींचा समावेश क्लस्टर योजनेत झाल्याने पुनर्विकास पुन्हा रखडला. मात्र, केळकर यांनी अधिकृत इमारतींना क्लस्टर योजनेतून वगळण्याबाबत विविध स्तरावर पाठपुरावा केला. अखेर यशस्वी नगर क्लस्टर योजनेतून वगळण्यात आले आणि यातील अशोक वाटिका इमारतीच्या दोन विंग आणि भरत कुटीर अशा तीन इमारतींचा पुनर्विकास झाला. या घरांच्या चाव्या संजय केळकर यांच्या हस्ते कुटुंबांना सुपूर्द करण्यात आल्या. या वेळी नीलेश पाटील, संजय पाटील आदी उपस्थित होते. दरम्यान, लवकरच लव कुटीर आणि शत्रुघ्न कुटीर या इमारतींचा पुनर्विकासही मार्गी लागून १२४ कुटुंबांना नियोजित वेळेत घर मिळणार असल्याचे केळकर यांनी सांगितले.
