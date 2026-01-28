महिन्याभरात दोन हजार श्वानांचे लसीकरण
महिनाभरात दोन हजार श्वानांचे लसीकरण
लसीकरणानंतर विशिष्ट रंगाचा बेल्ट परिधान
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ : ठाणे पालिका क्षेत्रात भटक्या कुत्र्यांनी उच्छाद मांडला आहे. अशातच शहरातील विविध भागांतील सहा जणांना भटक्या श्वानांनी लक्ष केल्यानंतर आरोग्य विभागाने लसीकरण मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यानुसार १४ नोव्हेंबरपासून लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली. अशातच ठाणे पालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने त्याचा फटकादेखील या मोहिमेला बसला आहे. असे असले तरी, मागील महिन्याभरात दोन हजार श्वानांचे लसीकरण करण्यात आल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
ठाणे पालिका क्षेत्रातील भटक्या श्वानांचे लसीकरण मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेले आहे. त्यात या श्वानांकडून शहरात रस्त्यावरून चालताना किंवा मोटारसायकलवरून जाताना अंगावर धावणे, गाड्यांच्या मागे धावणे, घोळक्याने हल्ले करणे, अशा घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक हे प्रमुख बळी ठरत आहेत. अशातच मागील काही महिन्यांपूर्वी शहरात सहा जणांना भटक्या श्वानांकडून चावा घेतल्याचे समोर आले. त्यानंतर पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून या भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली.
दरम्यान, ठाणे पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून भटक्या श्वानांची लसीकरण मोहीम १४ नोव्हेंबरपासून हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेंतर्गत लसीकरण करण्यात आलेल्या भटक्या श्वानांना ओळखता यावे, श्वानांचे दुबार लसीकरण होऊ नये, श्वान लसीकरणापासून वंचित राहू नये, यासाठी त्याच्या गळ्यात विशिष्ट रंगाचा बेल्ट परिधान करण्यात येत आहे. त्यानुसार श्वानांच्या लसीकरणास सुरुवात करण्यात आली असली तरी, दुसरीकडे ठाणे पालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने लसीकरणास ब्रेक लागला होता. मात्र, निवडणुका होताच पुन्हा लसीकरणास सुरुवात केली. त्यानुसार मागील महिनाभरात दोन हजार श्वानांचे लसीकरण करण्यात आले असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.
शहरात ५० ते ६० हजार भटके श्वान
ठाणे शहराची सध्याची लोकसंख्या सुमारे २६ लाखांच्या आसपास असून, त्यापैकी अंदाजे दोन ते तीन टक्के म्हणजे जवळपास ५० ते ६० हजार भटके श्वान शहरात आहेत. या श्वानांची प्रजनन क्षमता लक्षात घेतल्यास, दर महिन्याला सुमारे २५० ते ३०० नव्या पिल्लांचा जन्म होतो. यामुळे शहरात भटक्या श्वानांची संख्या सातत्याने वाढत असून, त्यांच्या नियंत्रणासाठी प्रभावी मोहीम राबविण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात लसीकरण पल्स
ठाणे पालिका क्षेत्रात दिवसेंदिवस भटक्या श्वानांचा वाढलेला उच्छाद कमी करण्यासाठी श्वानांची लसीकरण मोहीम हाती घेतली आहे. असे असले तरी, फेब्रुवारी महिन्यात लसीकरण पल्स हा उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. याउपक्रमांतर्गत १०० जणांच्या पथकाच्या माध्यमातून शहरातील २५ ते २८ हजार क्षणांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. तसेच लसीकरण केल्यानंतर श्वानांच्या गळ्यात विशिष्ट रंगाचा बेल्ट परिधान करणार असल्याची माहिती ठाणे पालिकेचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रसाद पाटील यांनी दिली.
