ठाणे स्थानकात एक ''डुलकी'' पडतेय महागात
ठाणे स्थानकात तीन घटनांमध्ये दीड लाखांचे मोबाईल चोरीला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २८ ः ठाणे रेल्वे स्थानकात कुठेही बसत असाल, तर जरा सावधान... कारण, प्रवासानिमित्ताने स्थानकात आल्यावर थकव्यामुळे बसल्याच जागी तत्काळ डुलकी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तीच डुलकी चोरट्यांसाठी जणू संधीच घेऊन येत असल्याने वारंवार मोबाईल फोन चोरीच्या घटना समोर येत आहे. गेल्या दोन दिवसांत पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या तीन घटनांमध्ये दीड लाखांचे मोबाईल फोन चोरीला गेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
मानपाड्यातील मनोरमा नगर येथे राहणारे ऋषिकेश पवार (२५) यांचा एक लाख १४ हजारांचा मोबाईल फोन चोरीला गेला आहे. ते १३ जानेवारी रोजी नेहमीप्रमाणे चेंबूर येथून ठाण्यात रात्री उतरले. त्यानंतर फलाट क्रमांक दोनवर कल्याणच्या दिशेकडील कट्यावर बसले. त्यांना बसल्या जागी झोप लागली आणि पॅन्टच्या खिशातील मोबाईल फोन चोरट्यांनी लंपास केल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. दुसऱ्या घटनेत, कळवा येथील राधेशाम वर्मा (२९) शनिवारी (ता. २४) रात्री साडेअकरा वाजता गोवा येथे कामानिमित्त निघाले होते. तिकीट काढण्यासाठी फलाट क्रमांक १ वर आले, पण तिकिटाची लाइन मोठी असल्याने लाइन कमी होण्याची वाट पाहत तिकीट बुकिंग हॉलजवळ बसले असता त्यांना झोप लागली. याचदरम्यान त्यांच्या पॅन्टच्या खिशातील १० हजारांचा मोबाईल चोरीला गेल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
तिसऱ्या घटनेत, उल्हासनगर येथील तेजस पटेल (२४) हा तरुण सोमवारी (ता. २६) नेहमीप्रमाणे कामावरून घरी जाण्यासाठी ठाणे रेल्वे स्थानकात आला. फलाट क्रमांक ५ वरील कल्याण बाजूकडील बेंचवर बसला आणि कामाच्या थकव्यामुळे बसल्या जागी डुलकी लागली. याचदरम्यान त्याच्या पॅन्टच्या खिशातील २१ हजारांचा मोबाईल फोन चोरीला गेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस पुढील तपास करत आहेत.
