दिव्यांगजनांचे सशक्तीकरण
आयआयटी मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय परिषद
खारघर, ता. २८ (बातमीदार) : केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्था सिकंदराबाद आणि अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग डिसॅबिलिटीज मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतीच भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई येथे ‘शीघ्र हस्तक्षेपातील अलीकडील प्रगती, दिव्यांगतेच्या दृष्टिकोनातून’ या विषयावर दोनदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषद पार पडली.
परिषदेचे उद्घाटन केंद्र सरकारच्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागाचे संयुक्त सचिव राजीव शर्मा, महाराष्ट्र शासन दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या हस्ते पार पडले. बालकांमधील विकासात्मक विलंब व दिव्यांगतेसाठी शीघ्र हस्तक्षेप प्रणाली अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
परिषदेत बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्था यांनी राज्य शासनाच्या आस्था सेंटर ऑफ एक्सलन्स आणि शिक्षण आणि रोजगारावर लक्ष केंद्रित करणारी ‘सोल्स आर्क’ या संस्थेसोबत सामंजस्य करार केला.
परिषदेमध्ये डॉ. सुनीता मोंडल, प्रा. शिरीष बी. केदार, डॉ. बी. व्ही. रामकुमार, डॉ. सुमन कुमार, संजय सिंह आदी मान्यवर सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे कॅनडाचे डॉ. ओलाफ क्राउस डी कॅमार्गो, नेपाळचे डॉ. हेमसागर रिमाल, श्रीलंका येथील डॉ. प्रियंका, मालदीवचे डॉ. समाहत आणि नेपाळचे डॉ. अनिल राज ओझा या पाच आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला.
६० शोधपत्र सादरीकरणे
आंतरराष्ट्रीय परिषदेत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था, जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, नीती आयोग, बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्था अली यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हिअरिंग डिसॅबिलिटीज तसेच विविध नामांकित वैद्यकीय व शैक्षणिक संस्थांतील नामवंत तज्ज्ञ वक्त्यांनी पॅनेल चर्चा आणि तांत्रिक सत्रांद्वारे मार्गदर्शन केले. या वेळी ४८ पोस्टर सादरीकरणे आणि ६० शोधपत्र सादरीकरणे झाली.
