राज्य व महापालिका विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात तफावत
राज्य व महापालिका विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात तफावत
विद्यावेतन वाढीची सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालयांमध्ये फिजिओथेरपी व ऑक्युपेशनल थेरपी विषयातील पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी विद्यावेतन वाढीची मागणी केली आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने मुंबई उपनगरचे सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. या मागणीची दखल घेत लवकरच योग्य कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन लोढा यांनी दिले.
या मागणीमध्ये जी. एस. मेडिकल कॉलेज व केईएम रुग्णालय, टोपीवाला राष्ट्रीय वैद्यकीय महाविद्यालय व बा.य.ल. नायर रुग्णालय तसेच लो. टि. वैद्यकीय महाविद्यालय व शीव रुग्णालयातील फिजिओथेरपीचे १४० आणि ऑक्युपेशनल थेरपीचे १३२ विद्यार्थी सहभागी आहेत.
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ फिजिओथेरपी अँड ऑक्युपेशनल थेरपी रेसिडेंट्स अँड इंटर्न्स या संघटनेच्या अध्यक्षा डॉ. श्रद्धा पठारे, उपाध्यक्ष डॉ. चैतन्य ढाकणे यांच्यासह डॉ. मेघना मड्डी, डॉ. सिद्धेश खंडागळे आणि डॉ. वेदांगी अत्रम यांनी लोढा यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील फिजिओथेरपी व ऑक्युपेशनल थेरपीच्या पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात नुकतीच वाढ करण्यात आली असून, त्यांना दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाते. त्याच धर्तीवर महापालिकेच्या अखत्यारीतील विद्यार्थ्यांनाही समान विद्यावेतन मंजूर करावे, तसेच ही वाढ १ जून २०२५ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
३४,२२० रुपयांची मागणी
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना दरमहा ३४,२२० रुपये विद्यावेतन दिले जात असताना, महापालिकेच्या अखत्यारीतील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना केवळ १७,३६० रुपये विद्यावेतन मिळत असल्याकडे विद्यार्थ्यांनी लक्ष वेधले. ही तफावत दूर करून महापालिकेच्या अंतर्गत इंटर्न्सनाही राज्य सरकारप्रमाणे ३४,२२० रुपये विद्यावेतन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या देण्यात येणाऱ्या १४८ टक्के महागाई भत्त्यात वाढ करून तो २४६ टक्के करण्याचीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
मोठी तफावत
संघटनेच्या अध्यक्षा डॉ. श्रद्धा पठारे म्हणाल्या, “महापालिकेच्या अखत्यारीतील विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात जून २०१६ पासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. समान काम व समान जबाबदाऱ्या पार पाडूनही विद्यावेतनात मोठी तफावत आहे. ही असमानता दूर करून विद्यार्थ्यांना समान न्याय मिळावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.