मुरबाड शहरातील बाजारपेठ बंद
अजितदादांच्या निधनाने मुरबाड शोकसागरात
व्यापाऱ्यांनी बाजारपेठ बंद ठेवून वाहिली श्रद्धांजली
मुरबाड, ता. २८ (वार्ताहर) : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील कणखर, अभ्यासू आणि कार्यक्षम नेतृत्व, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अपघाती निधनाचे वृत्त समजताच संपूर्ण मुरबाड तालुक्यावर शोककळा पसरली आहे. या लाडक्या नेत्याला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी मुरबाड शहरातील व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवून कडकडीत बंद पाळला.
मुंबईहून बारामतीकडे विमानाने जात असताना बारामती परिसरात हा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत अजितदादांसह त्यांचे चार सहकारी आणि वैमानिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. विमान कोसळताच त्याने पेट घेतल्याने एका क्षणात होत्याचे नव्हते झाले. एक दूरदृष्टी असलेला आणि प्रशासनावर जबरदस्त पकड असलेला ‘लोकनेता’ हरपल्याची भावना सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
शिवछत्रपती चौकात श्रद्धांजली
अजितदादांच्या निधनाची वार्ता मुरबाडमध्ये समजताच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना अश्रू अनावर झाले. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी एकत्र येत दादांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.
असा नेता पुन्हा होणे नाही
एक स्पष्टवक्ता, निर्भीड आणि सामान्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवणारा धुरंधर राजकारणी, अशी अजितदादांची ओळख होती. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. शहरातील बाजारपेठ स्वयंस्फूर्तीने बंद ठेवत नागरिकांनी या दु:खात सहभाग नोंदवला. प्रशासनाचा दांडगा अनुभव असलेला आणि कामात गती देणारा ‘दादा’ माणूस आज आपल्यातून गेला, हे दुःख पचवणे कठीण आहे. अशा भाबना नागरिकांनी समाजमाध्यमांवर व्यक्त केल्या.
