पोलादपूर तालुक्यातील लोहारे जिल्हा परिषद चौरंगी लढत तर कापडे जिल्हा परिषद मध्ये दुरंगी लढत
पोलादपूरमध्ये निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट
शिंदे गट-शेकाप विरुद्ध महायुतीमध्ये काटे की टक्कर
पोलादपूर, ता. २८ (बातमीदार) ः स्थानिक स्वराज्य पंचायत समिती जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी तालुक्यातील निवडणूक चित्र स्पष्ट झाले आहे. शिंदे गट व शेकाप युती विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप युतीमध्ये लढत होणार आहे. शेवटच्या दिवशी ठाकरे गट, मनसेच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने निवडणुकीत घड्याळ, कमळ, तुतारी, हात व ढोबळी मिरची या चिन्हावर मतदारांना मोहर उमटवायची आहे.
पोलादपूर जिल्हा परिषदेच्या दोन गटांसाठी आणि पंचायत समितीच्या चार गणांसाठी एकूण ३५ उमेदवारांनी आपले नशीब आजमावण्यासाठी नामनिर्देशन पत्र दाखल केले होते. यामध्ये लोहारे आणि कापडे बुद्रुक या विभागांत सर्वाधिक उमेदवारांनी अर्ज भरल्याने येथे मोठी चुरस पाहायला मिळणार आहे. शिंदे गट व शेकाप युती विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप युतीमध्ये लढत होणार आहे. लोहारे जिल्हा परिषद गटात भाजप आणि शिवसेनेसोबतच काँग्रेस आणि अपक्ष रिंगणात असल्याने चौरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे.
अर्ज माघारीच्या दिवशी ठाकरे गटाचे मुरलीधर दरेकर, पांडुरंग सोंडकर, गणेश दरेकर आणि शेकापचे एकनाथ गायकवाड, बापू जाधव आणि मनसेच्या शितल तुर्डे यांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत. ठाकरे गट आणि मनसेच्या उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याने थेट लढतींचे मार्ग मोकळे झाले आहेत. दुसरीकडे, माटवण गणातून शेकापच्या सुनीता पवार यांचा अर्ज जात प्रमाणपत्र नसल्याने छाननीमध्ये अवैध ठरला आहे.
एकाच नावाचे दोन उमेदवार
लोहारे जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपकडून कृष्णा मारुती कदम तर अपक्ष कृष्णा रामचंद्र कदम ढोबळी मिर्ची चिन्हावर निवडणूक लढवणार आहेत. एकाच नावाचे दोन उमेदवार उभे असल्याने मतदारांचा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येते, तर शिंदे गटातून चंद्रकांत कळंबे तर काँग्रेसतर्फे रझाक करबेलकर मैदानात आहेत. यामुळे ही लढत चौरंगी होणार आहे. मात्र, मुख्य लढत भाजप व शिवसेनेमध्ये होणार असली तरी अपक्ष उमेदवार व काँग्रेस उमेदवार कोणाची मते खेचणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.
विभाग / गण, मुख्य उमेदवार विरुद्ध मुख्य उमेदवार
लोहारे जि. प. गट चंद्रकांत कळंबे शिवसेना (शिंदे) कृष्णा मारुती कदम भाजप
कापडे जि. प. गट डॉ. निलेश कुंभार शिवसेना (शिंदे) अजय सलागरे राष्ट्रवादी
माटवण पं. स. गण, साक्षी कांबळेकर शेकाप हर्षदा वरवाटकर राष्ट्रवादी (श. प.)
लोहारे पं. स. गण अनिता भिलारे शिवसेना (शिंदे) युगज्ञा उतेकर राष्ट्रवादी (अजित पवार)
कोतवाल पं. स. गण अविनाश शिंदे शिवसेना (शिंदे) सुरेंद्र चव्हाण,भाजप (कमळ)
कापडे बु. पं. स. गण अनिल दळवी शिवसेना (शिंदे) अनिल मालुसरे, राष्ट्रवादी (अजित पवार)
