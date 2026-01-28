रोह्यात जि.प.च्या ४ जागांसाठी १४ जण तर पं.स. च्या ८ जागांसाठी २५ रिंगणात
रोहा तालुक्यात निवडणूक रणधुमाळीला सुरुवात
रोहा, ता. २७ (बातमीदार) ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या अनुषंगाने उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर आता निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होऊ लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटांसाठी १४ उमेदवार, तर पंचायत समितीच्या आठ गणांसाठी २५ उमेदवार प्रत्यक्ष रिंगणात उतरले आहेत.
भुवनेश्वर, आंबेवाडी व नागोठणे गटात राष्ट्रवादी-भाजप युती झाली असून, त्यांच्याविरोधात शिंदे गट आणि ठाकरे गट असा सामना रंगणार आहे, तर घोसाळे गटात मात्र भाजप, राष्ट्रवादी, शिवसेना, शेकाप आमनेसामने लढत होणार असल्याने उमेदवारांची प्रतिष्ठा व पक्षाचे अस्तित्व पणाला लागले आहे. घोसाळे गटातील लढत चुरशीची ठरणार असून, येथे सर्वच प्रमुख पक्षांचे उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपकडून सुश्रुता पाटील, ठाकरे गटाच्या संचिता फुलारे, शिंदे गटाच्या उर्वशी वाडकर, राष्ट्रवादीकडून रोहिणी सकपाळ, शेकापच्या वैष्णवी ठाकूर या उमेदवारांमध्ये पंचरंगी लढत होणार आहे. भुवनेश्वर येथे राष्ट्रवादीचे मधुकर पाटील, शिवसेना संदेश मोरे, ठाकरे गटाचे नितीन वारंगे यांच्यात सामना रंगणार आहे.
पंचायत समितीच्या आठ जागांसाठी ६३ पैकी ३८ उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत. आता २५ उमेदवारांमध्ये लढत होईल. न्हावे गण येथे शिवसेनेकडून, भाजप सिद्धिका धसाडे आणि राष्ट्रवादी शिवानी म्हात्रे यांच्यात चुरस असून, शेकापच्या रुपाली मढवी व अपक्ष वृषाली म्हात्रे यांनीही आव्हान उभे केले आहे. घोसाळे गणात सहा उमेदवार रिंगणात असून, शिंदे गट, भाजप, ठाकरे गट, राष्ट्रवादी, शेकाप आणि अपक्ष असा बहुरंगी सामना होणार आहे. तर, नागोठणे, सुकेली, कोलाड, आंबेवाडी, धाटाव आणि भुवनेश्वर गणांमध्येही शिवसेना विरुद्ध राष्ट्रवादी-भाजप युती असा थेट संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.
भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजीचा सूर
भाजप-राष्ट्रवादी युतीमुळे रोह्यात भाजप कार्यकर्ते पक्षश्रेष्ठींसमोर हतबल झाल्याचे दिसून आले. रोह्यात भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये वरिष्ठांच्या निर्णयामुळे मोठी नाराजी दिसून येत आहे. पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून भाजपच्या अनेक उमेदवारांना आपले अर्ज मागे घ्यावे लागले. भाजपचे ज्येष्ठ नेते सतीश धारप रोह्यात सकाळपासून अमित घाग यांची उमेदवारी मागे घेईपर्यंत ठाण मांडून बसले होते. दरम्यान, रोहा तालुक्यात शेकाप फक्त घोसाळे गट व पंचायत समिती गणातील तीन उमेदवार लढणार आहेत.
