कबड्डीपटू कुणालची महाराष्ट्र संघात निवड
जिद्द, कष्ट आणि स्वप्नपूर्तीचा भावनिक प्रवास
माणगाव, ता. २८ (वार्ताहर) : माणगाव तालुक्यातील कालवण गावातील कबड्डीपटू कुणाल सुरेश हर्णेकर याची महाराष्ट्र कबड्डी संघात निवड झाली आहे. ग्रामीण भागातील मर्यादित साधनांवर मात करत, कठोर परिश्रम, शिस्त आणि जिद्दीच्या बळावर कुणालने हे यश संपादन केले आहे.
कुणाल सध्या सतेज संघ, बाणेर (पुणे) या संघाकडून कबड्डी खेळत असून, २५ ते २९ नोव्हेंबर दरम्यान पुणे येथे झालेल्या ५१व्या राज्य अजिंक्य निवड चाचणी स्पर्धेत त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. या स्पर्धेत पुणे जिल्हा-पुणे शहर विभागातून निवड होऊन त्याने आपल्या खेळाची चुणूक दाखवली. त्याच जोरावर त्याची आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथे १५ ते १८ जानेवारी दरम्यान होणाऱ्या ५१व्या कुमार गट राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात निवड झाली आहे. कुणालचा शैक्षणिक प्रवासही तितकाच प्रेरणादायी आहे. त्याचे पहिली ते तिसरीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण रायगड जिल्हा परिषद शाळा, कालवण येथे झाले. पुढे चौथी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण राजा शिवाजी विद्यालय, नालासोपारा (पालघर) येथे घेतले. सध्या तो अकरावी ते तेरावीचे शिक्षण अभिनव कॉलेज, भाईंदर येथे घेत असून, शिक्षण आणि खेळ यांचा समतोल साधत तो पुढे वाटचाल करत आहे. कुणालच्या या यशामागे त्याचे अथक कष्ट, प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षकांचे पाठबळ आणि कुटुंबीयांचा विश्वास मोलाचा ठरला आहे. अनेक अडचणी, आर्थिक मर्यादा आणि ग्रामीण भागातील वास्तव असूनही कुणालने कधीही हार मानली नाही. प्रत्येक सरावात, प्रत्येक सामन्यात त्याने स्वतःला सिद्ध करण्याचा ध्यास घेतला आणि आज त्याचे स्वप्न साकार झाले आहे.
