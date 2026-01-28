दुहेरी खून प्रकरणातील आरोपीस जन्मठेप
नवी मुंबई, ता. २८ (वार्ताहर) : ठाणे-बेलापूर मार्गावरील तुर्भे येथील उड्डाणपुलाखाली २०१७मध्ये झालेल्या दुहेरी हत्या प्रकरणातील आरोपी प्रभू ऊर्फ प्रभाकर देवराज धोत्रे याला बेलापूर न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २७) आजीवन सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. तसेच एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास सहा महिने सश्रम कारावासाची अतिरिक्त शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
प्रभू धोत्रे हा तुर्भे येथे सुरक्षा रक्षकाचे काम करीत असल्याने तो रात्रभर तुर्भे उड्डाणपुलाखालील कठड्यावर झोपत होता. तसेच संदीप गायकवाड आणि समीर शेख हे दोघे अधूनमधून तुर्भे उड्डाणपुलाखालील कठड्यावर झोपत होते. संदीप आणि समीर हे प्रभू याला दमदाटी करून त्याच्याकडून पैसे घेत होते. त्यामुळे प्रभू याचा दोघांवर रोष होता. २५ जुलै २०१७ला पहाटे दोन वाजल्यानंतर संदीप आणि समीर हे नशेमध्ये प्रभाकर झोपलेल्या ठिकाणी आले होते. दोघेही नशेत धुंद असल्याचे लक्षात येताच प्रभू धोत्रे याने बाजूला पडलेला दगड व पेव्हरब्लॉकने दोघांची निर्घृणपणे हत्या केली होती.
दुसऱ्या दिवशी दुहेरी हत्याकांडाचे हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सानपाडा पोलिसांनी काही तासांत प्रभू ऊर्फ प्रभाकर धोत्रे याला अटक केली होती. या दुहेरी हत्या प्रकरणाचे तपासी अधिकारी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सूरज पाडवी यांनी तपास करून बेलापूर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. सर्व साक्षीदारांची साक्ष व पुरावे ग्राह्य धरून अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. ए. साने यांनी आरोपीला दोषी ठरवले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.