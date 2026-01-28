महापौर, उपमहापौर निवडीसाठी विशेष सभा
वाशी, ता. २८ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदांची निवड प्रक्रिया ५ फेब्रुवारीला पार पडणार आहे. कोकण विभागीय आयुक्त यांनी दिलेल्या आदेशानुसार या निवडीसाठी महापालिकेत विशेष सभा आयोजित करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम, तसेच मुंबई प्रांतिक महापालिका (महापौर व उपमहापौर निवडणूक) नियम, २००५ अन्वये ही निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या विशेष सभेसाठी ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या विशेष सभेत नवी मुंबई महापालिकेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांकडून महापौर व उपमहापौर पदासाठी नामनिर्देशन, प्रस्ताव व अनुमोदनानंतर मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निवडीकडे नवी मुंबईतील राजकीय वर्तुळाचे, तसेच नागरिकांचे लक्ष लागले असून, नव्या नेतृत्वामुळे शहराच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महापौर व उपमहापौर निवडीनंतर नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय व विकासात्मक कामकाजाला गती मिळणार आहे. आगामी काळातील धोरणात्मक निर्णयांसाठी हे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरणार आहे.
