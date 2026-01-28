जयेश पाटील यांना समाजसुधारक पुरस्कार
वज्रेश्वरी, ता. २८ (बातमीदार) : अकलोली येथील सामाजिक कार्यकर्ते व श्रमजीवी संघटना भिवंडी तालुका उपप्रमुख जयेश पाटील यांना महिला आर्थिक विकास महामंडळ, ठाणे (महाराष्ट्र सरकार अंगीकृत) यांच्या नव तेजस्विनी कार्यक्रमांतर्गत प्रजासत्ताकदिनी समाजसुधारक पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. क्रांतिज्योती लोकसंचालित साधन केंद्र, अनगाव (वर्ष २०२५-२६) यांच्या वतीने हा पुरस्कार दिला जातो.
जयेश पाटील हे सर्व समाजघटकांच्या विविध समस्यांवर सातत्याने कार्यरत आहेत. विशेषतः कोरोनाकाळातील त्यांचे कार्य उल्लेखनीय ठरले. आपसी वाद मिटवणे, रात्री-अपरात्री रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचवणे, सरकारच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत पोहोचवणे, सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी रोपवाटप करणे, अशा अनेक उपक्रमांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. याशिवाय समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी रेशन, शिक्षण व इतर मदत मिळवून देण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने त्यांनी महिलांचे छोटे-छोटे बचतगट तयार करून त्यांना व्यवसाय मार्गदर्शन केले. लघुउद्योगांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्यात पुढाकार घेतला. त्यांच्या या सर्वांगीण सामाजिक कार्याची दखल घेत समाजसुधारक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या पुरस्काराबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना जयेश पाटील म्हणाले, विवेक पंडित, विद्युलता पंडित आणि स्नेहा पंडित दुबे यांना आदर्श मानून मी समाजसेवेचा मार्ग स्वीकारला. नि:स्वार्थ भावनेने केलेल्या सेवेचेच हे फळ आहे.
वज्रेश्वरी : जयेश पाटील यांना समाजसुधारक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
