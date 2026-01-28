म्हाडाच्या महागड्या घराच्या किंमती वाढणार
म्हाडाच्या महागड्या घरांच्या किमतीत वाढ
रेडीरेकनरचा दर आणि मेंटेनन्सची भर पडणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : कोट्यवधीच्या किमती असल्याने आधीच धूळखात पडलेल्या म्हाडाच्या महागड्या घरांच्या किमतीत आणखी भर पडणार आहे. एप्रिलपासून रेडीरेकनर दरात वाढ झाली आहे. तसेच सदरची घरे गेल्या चार-पाच वर्षांपासून तयार असल्याने त्यांच्या मेंटेनन्सच्या मूळ किमतीत भर पडणार असल्याने आधीच महागड्या असलेल्या घरांच्या किमती वाढणार आहेत. त्यामुळे ही घरे ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर विक्रीस काढल्यास मुंबईकर त्याला कितपत प्रतिसाद देणार, असा प्रश्न उभा राहणार आहे.
राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणातील तरतुदीनुसार, गृहप्रकल्प राबविताना संबंधित विकसकांनी हौसिंग स्टॉक, प्रीमियमच्या माध्यमातून म्हाडाला ठराविक घरे देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सर्वच विकसक म्हाडाला घरे देत असून, त्याची लॉटरीच्या माध्यमातून म्हाडा विक्री करते. त्याला मुंबईकरांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळतो; मात्र गेल्या चार-पाच वर्षांत ताडदेव, लोअर परळ, शिंपोली, पवई अशा ठिकाणी उच्चभ्रू सोसायट्यांमध्ये म्हाडाला घरे मिळाली आहेत. ताडदेवच्या क्रिसेंट टाॅवरमध्ये सहा घरे असून, त्याची किंमत प्रत्येकी सहा कोटींहून अधिक आहे, इतर ठिकाणी घरांच्या किमती तीन-चार कोटी रुपयांहून अधिक आहेत. म्हाडाने या घरांचा यापूर्वीही लाॅटरीत समावेश केला होता, पण किंमत जास्त असल्याने खरेदीसाठी कोणी पुढे आले नाही. आता मात्र वाढीव रेडीरेकनर आणि मेंटेनन्समुळे या घरांच्या किमती आणखी वाढणार आहेत. त्यामुळे घरखरेदीसाठी मुंबईकर पुढे येणार का, हा प्रश्न असल्याचे म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
--
फेब्रुवारीमध्ये जाहिरात
महागड्या घरांची लाॅटरीच्या माध्यमातून विक्री होत नाही. त्यामुळे म्हाडाकडून या घरांची प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर विक्री केली जाणार आहे. त्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात जाहिरात काढली जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.