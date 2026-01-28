अधिकारी महासंघाचा आधारस्तंभ हरपला
वाशी (बातमीदार) : महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मार्गदर्शक, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान दुर्घटनेत निधन झाल्याची बातमी अत्यंत धक्कादायक आहे. या घटनेमुळे राज्याचे अपूरणीय सामाजिक व राजकीय नुकसान झाले आहे, अशी भावना महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने व्यक्त केली आहे.
देशातील महत्त्वाकांक्षी ‘महाराष्ट्र’ या पुरोगामी राज्याचे उपमुख्यमंत्री, तसेच वित्त व नियोजन मंत्री म्हणून अजित पवार यांनी राज्याचा कारभार दीर्घकाळ अत्यंत सक्षमपणे सांभाळला. एक कर्तव्यदक्ष प्रशासक, लोकाभिमुख नेतृत्व आणि निर्णयक्षम व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख होती. वेळेचे महत्त्व ओळखणारे, भल्या पहाटे कामाला लागणारे, कामातील प्रचंड शिस्त व प्रशासनावर जबरदस्त पकड असलेले नेतृत्व म्हणून अजित पवार यांचा प्रशासनावर मोठा प्रभाव होता. राज्यातील अधिकारी वर्गाच्या विविध मागण्या, प्रश्न तसेच अधिकारी महासंघाच्या कल्याणकारी उपक्रमांसाठी त्यांनी नेहमीच मोलाचे मार्गदर्शन व सहकार्य दिले. अजित पवार यांचे जाणे म्हणजे अधिकारी महासंघाचा एक मजबूत आधारस्तंभ हरपल्यासारखे असून त्यांच्या निधनाने महासंघासह प्रशासकीय यंत्रणेला मोठा धक्का बसला आहे, असे सांगण्यात आले.
