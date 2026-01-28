आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली महापालिका शाळा खासगी संस्थांना आंदण
महापालिकांच्या शाळा खासगी संस्थांकडे!
आधुनिकीकरणासाठी सहा शाळांसाठी निविदा प्रक्रिया
मुंबई, ता. २८ ः मुंबई महापालिकेच्या शाळेतील पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होत असताना, गुणवत्तेवर भर देण्याऐवजी महापालिका प्रशासनाने मुंबईतील सहा शाळा खासगी संस्थांना चालविण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी प्रशासनाने ‘शाळांचे आधुनिकीकरण’ या गोंडस नावाखाली खासगी संस्थांना देण्यासाठी अधिकृतपणे निविदाही जारी केली आहे.
खासगी संस्थांना भागीदारी तत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये प्रामुख्याने कन्या शाळा माहीम, बीएमसी शाळा मालाड, धनजेवाडी शाळा, एमएचबी उर्दू शाळा, वाकोला बीएमसी शाळा आणि ठाकूर व्हिलेज येथील शाळांचा समोवश आहे. महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची कमी होत असलेली पटसंख्या रोखण्यासाठी तसेच गळती रोखण्यासाठी या शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा प्रकल्प प्रशासनाकडून राबविला जात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिकेने जारी केलेल्या निविदेत ज्या शाळांचे हस्तांतरण हे निविदेत यशस्वी ठरणाऱ्या खासगी संस्थांना केले जाईल, त्यांच्याकडे संबंधित शाळांचे डिझाइन, बांधकाम, अर्थपुरवठा, संचालन, देखभाल, आदी जबाबदारी राहील. यातून या पीपीपी मॉडेलद्वारे महापालिकेवरील आर्थिक ताण कमी करून शाळांच्या सुविधा सुधारण्याचा प्रयत्न होईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
-----
विशेष कंपनी स्थापन होणार
निवड झालेल्या खासगी संस्थेला स्वतंत्र विशेष उद्देश कंपनी स्थापन करावी लागेल. महापालिकेचा संचालक मंडळात थेट सहभाग असणार नाही. शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत नोंदणी व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच अल्पसंख्याक दर्जासाठी अर्ज करता येणार नाही.
